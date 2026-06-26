200 रुपये के एक जाली नोट ने बिगाड़ा पूरा खेल, इंदौर में पकड़ाई नकली नोटों की फैक्ट्री

इंदौर शहर के गांधी नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट में एक युवक 25 जून को चाय-नाश्ता करने के लिए पहुंचा था। युवक ने चाय-नाश्ता किया और बिल पेमेंट करते वक्त 200 रुपये का नोट रेस्टोरेंट संचालक यशवंत यादव को दिया। यशवंत यादव ने नोट को देखा तो उन्हें शक हुआ कि नोट नकली है। संचालक ने तुरंत होटल के कर्मचारी को बुलाकर नकली नोट देने वाले युवक को पकड़ने के लिए कहा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाशी ली तो उसके पास 4 हजार रुपये के और नकली नोट मिले। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम दीपक पटेल है और वह अटाखेड़ा, देपालपुर का रहने वाला है। इसके साथ ही आरोपी युवक ने बताया कि उसे ये नोट सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाले संजय वैष्णव ने दिए थे।