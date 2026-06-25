इंदौर में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री, तीन मंजिला मकान में लगा रखी थीं मशीनें

आबकारी अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने घर के अंदर नकली शराब फैक्ट्री का पूरा सेटअप बना रखा था। मशीनों से अवैध शराब बनाने के साथ ही उसकी पैकेजिंग की जाती थी। 16 पेटियों में भरी 144 बल्क लीटर देशी शराब, स्प्रिट, कैरेमल, पैकिंग सामग्री, विभिन्न ब्रांडों के हजारों डुप्लीकेट लेबल और होलोग्राम, शराब की बोतलों के कैप, कार्टून और दो बड़ी ब्लेंडर मशीनें बरामद की गईं हैं। बताया गया है कि नकली शराब बनाकर आरोपी नामी ब्रांड्स के नाम से मकान में बेचता था। मौके से मध्यप्रदेश के साथ ही राजस्थान में बिकने वाले कई ब्रांड्स के लेबल, लेबल और पैकेजिंग सामग्री भी मिली है, जिससे अंदेशा है कि आरोपी राजस्थान में भी नकली शराब सप्लाई करता था या फिर बेचता था। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।