12वीं पास लड़का चला रहा था मेडिकल, बिना लाइसेंस के दवाएं बेचते पकड़ा गया, दुकान सील

मानपुर अस्पताल के निरीक्षण के बाद अफसरों ने मानपुर के गणेश मेडिकल का भी निरीक्षण किया, जहां फार्मासिस्ट गैर मौजूद पाया गया। जांच में सामने आया कि दुकान पर दवाइयां देने वाला कर्मचारी महज 12वीं पास है और मेडिकल का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं मिला। इस पर अफसरों ने नाराजगी जताते हुए मेडिकल को सील करा दिया। इस संबंध में बीएमओ डॉ. पियूष तिवारी ने बताया कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मासिस्ट की मौजूदगी और लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन कई दुकानों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। (mp news)