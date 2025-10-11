Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

12वीं पास लड़का चला रहा था मेडिकल, बिना लाइसेंस के दवाएं बेचते पकड़ा गया, दुकान सील

MP News: मध्य प्रदेश के मानपुर में एक मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस और बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रहा था। 12वीं पास युवक दे रहा था दवाएं।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Akash Dewani

Oct 11, 2025

fake pharmacist medical store sealed manpur mp news

fake pharmacist medical store sealed manpur (फोटो- सोशल मीडिया)

Fake Pharmacist Medical Store Sealed: इंदौर जिले के मानपुर आंचलिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानने के लिए शुक्रवार को एसडीएम राकेश परमार और तहसीलदार विवेक सोनी ने मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीएमओ डॉ. पियूष तिवारी भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच करते हुए साफ-सफाई में सुधार और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के ओपीडी में ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिले, जिस पर अफसरों ने नाराजगी जताई और नोटिस बोर्ड पर ड्यूटी डॉक्टर के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में हेल्प डेस्क शुरू करने की बात कही गई। (mp news)

स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही निरीक्षण

मानपुर अस्पताल के निरीक्षण के बाद अफसरों ने मानपुर के गणेश मेडिकल का भी निरीक्षण किया, जहां फार्मासिस्ट गैर मौजूद पाया गया। जांच में सामने आया कि दुकान पर दवाइयां देने वाला कर्मचारी महज 12वीं पास है और मेडिकल का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं मिला। इस पर अफसरों ने नाराजगी जताते हुए मेडिकल को सील करा दिया। इस संबंध में बीएमओ डॉ. पियूष तिवारी ने बताया कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मासिस्ट की मौजूदगी और लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन कई दुकानों में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। (mp news)

जारी रहेगा अभियान

क्षेत्र में कई निजी मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं और प्रशासनिक जांच का अभाव होने से नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए कि अब ऐसे सभी मेडिकल स्टोरों की व्यापक जांच अभियान चलाया जाएगा। (mp news)

Published on:

11 Oct 2025 11:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 12वीं पास लड़का चला रहा था मेडिकल, बिना लाइसेंस के दवाएं बेचते पकड़ा गया, दुकान सील

