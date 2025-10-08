कॉरिडोर के लिए औने पौने दामों ​में छीन रहे जमीन, विरोध में ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर उतर आए हजारों किसान

Indore-Ujjain News- मध्यप्रदेश में सरकार पर कॉरिडोर के लिए औने पौने दामों ​में जमीन छीनने का आरोप लगा है। भू स्वामी किसानों ने एक हजार ट्रैक्टरों के साथ ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। यह जोरदार प्रदर्शन इंदौर में हुआ। किसानों ने इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के लिए जमीन देने से इंकार करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। धार रोड पर ट्रैक्टरों के साथ किसानों के विरोध प्रदर्शन से जाम लग गया। किसानों ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी और फसल मुआवजा की दर बढ़ाने की भी मांग करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।