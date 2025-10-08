कॉरिडोर के लिए औने पौने दामों ​में छीन रहे जमीन, विरोध में ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर उतर आए हजारों किसान

Farmers took out a tractor rally to protest the Indore-Ujjain Green Field Corridor. (फोटो सोर्स: पत्रिका)
Indore-Ujjain News- मध्यप्रदेश में सरकार पर कॉरिडोर के लिए औने पौने दामों में जमीन छीनने का आरोप लगा है। भू स्वामी किसानों ने एक हजार ट्रैक्टरों के साथ ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। यह जोरदार प्रदर्शन इंदौर में हुआ। किसानों ने इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के लिए जमीन देने से इंकार करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। धार रोड पर ट्रैक्टरों के साथ किसानों के विरोध प्रदर्शन से जाम लग गया। किसानों ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी और फसल मुआवजा की दर बढ़ाने की भी मांग करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
इंदौर में बुधवार को किसानों ने जिला प्रशासन हिला दिया। इंदौर, उज्जैन और आसपास के इलाकों के करीब 5 हजार करीब 1 हजार ट्रैक्टरों के साथ आ जुटे। किसानों की ऐसी ट्रैक्टर रैली देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सन्न से रह गए।
धार रोड पर रैली के रूप में जुटे किसानों ने जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने बीजेपी की राज्य सरकार के साथ कांग्रेस के खिलाफ भी नारे लगाए और जय जवान, जय किसान का उदघोष किया। किसानों के प्रदर्शन के कारण धार रोड पर करीब 2 किमी लंबा जाम लग गया।
किसान ने ट्रैक्टर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक जाने का प्लान बनाया था। इस बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हुए और नूरानी नगर के पास रैली को रोक दिया गया। यहां एडीएम रोशन रॉय को ज्ञापन सौंपकर किसान वापस हो गए।
बता दें कि इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के लिए इंदौर और उज्जैन के 28 गांवों की जमीनें जा रहीं हैं। इसके लिए 188 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। किसान अपनी जमीन को बेहद उपजाऊ बताते हुए इसे नहीं देना चाहते।
किसानों का यह भी कहना है कि उज्जैन के लिए पहले से बने रास्तों को चौड़ा करना चाहिए।
