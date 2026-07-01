अगस्त में शुरू होगा ’50 करोड़’ की लागत से बना फ्लाइओवर, इंदौरवासियों को मिलेगी सौगात

Flyover in indore:एमपी के इंदौर शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जंक्शनों में शामिल बाईपास-एमआर-10 चौराहे पर बन रहा फ्लाईओवर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने निर्माण एजेंसी को अगले दो महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मौके की स्थिति को देखते हुए कनेक्टिविटी, एप्रोच रोड और फिनिशिंग के बचे कार्यों के कारण समय सीमा आगे बढऩे की आशंका भी बनी हुई है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगस्त में फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है।