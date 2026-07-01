1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

अगस्त में शुरू होगा ’50 करोड़’ की लागत से बना फ्लाइओवर, इंदौरवासियों को मिलेगी सौगात

Flyover news: इंदौर शहर के लोगों को अगस्त के महीने में नई सौगात मिलने वाली है। नए फ्लाईओवर पर गाड़ियां दौड़ सकती हैं...
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jul 01, 2026

Flyover in gwalior: शुरु होगा नया फ्लाइओवर (Photo Source: AI Image)

Flyover in gwalior: शुरु होगा नया फ्लाइओवर (Photo Source: AI Image)

Flyover in indore:एमपी के इंदौर शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक जंक्शनों में शामिल बाईपास-एमआर-10 चौराहे पर बन रहा फ्लाईओवर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने निर्माण एजेंसी को अगले दो महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मौके की स्थिति को देखते हुए कनेक्टिविटी, एप्रोच रोड और फिनिशिंग के बचे कार्यों के कारण समय सीमा आगे बढऩे की आशंका भी बनी हुई है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगस्त में फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है।

पौने तीन साल से चल रही परियोजना

अगस्त 2023 में शुरू हुई इस परियोजना को 24 माह में पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। अब परियोजना को शुरू हुए लगभग पौने तीन साल होने जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक डायवर्शन की जटिल व्यवस्था, भारी वाहनों की आवाजाही और फ्लाईऐश से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों के कारण निर्माण की रफ्तार कई बार प्रभावित हुई।

निर्माण के दौरान अक्टूबर 2025 में फ्लाईओवर पर गर्डर लॉचिंग का काम शुरू हुआ था। 180 मीटर लंबे हिस्से में 30-30 मीटर के छह स्पान पर गर्डर स्थापित किए गए और दिसंबर 2025 तक यह कार्य पूरा कर लिया गया। इसके बाद स्लैब निर्माण सहित अन्य संरचनात्मक कार्य किए गए। फिलहाल एप्रोच रोड, साइड कनेक्टिविटी, सुरक्षा बैरियर, और फिनिशिंग का काम चल रहा है।

अंडरपास के लिए करना होगा इंतजार

फ्लाईओवर शुरू होने के बाद भी फ्लाईओवर परियोजना पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके नीचे प्रस्तावित हरदा रोड अंडरपास का निर्माण अभी बाकी है। अधिकारियों का अनुमान है कि इस हिस्से को पूरा होने में पांच से आठ महीने और लग सकते हैं। यानी फ्लाईओवर से ट्रैफिक को राहत तो जल्द मिलेगी, लेकिन पूरे जंक्शन का विकास और निर्बाध यातायात व्यवस्था स्थापित होने में अभी कुछ और समय लगेगा।

बस स्टॉप बना जाम की वजह

सर्विस रोड पर बना अघोषित बस स्टॉप ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। पहले से ही सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन धीमी गति से निकलते हैं। ऐसे में जब बसें यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के लिए रुकती हैं तो पीछे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। खासकर सुबह और शाम के पीक ऑवर में स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। वाहन चालकों को रोजाना कई मिनट तक जाम में फंसना पड़ रहा है।

‘लव मैरिज’ के बाद पुलिस सुरक्षा शादी का ‘आठवां फेरा’! ग्वालियर हाइकोर्ट ने जताई नाराजगी

ये भी पढ़ें
Gwalior High Court news: हाइकोर्ट ने जताई नाराजगी (Photo Source - freepik)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अगस्त में शुरू होगा ’50 करोड़’ की लागत से बना फ्लाइओवर, इंदौरवासियों को मिलेगी सौगात

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर भाजपा में पदों की बरसात, घोषित होने वाले हैं सात मोर्चा अध्यक्ष

Indore BJP Morcha President
इंदौर

‘बेंगलुरु’ और ‘पुणे’ के लिए मिलेंगी 4-4 फलाइट्स, इंदौर एयरपोर्ट पर नया फ्लाइट शेड्यूल लागू

Indore Airport:नया फ्लाइट शेड्यूल लागू (Photo Source - Patrika)
इंदौर

ऋषिकेश से इंदौर आ रही बस ट्रेलर से टकराई, भभकी आग में 8 जिंदा जले, 25 घायल बिलखते रहे देर से मिली मदद

Delhi Mumbai Expressway accident
इंदौर

‘सोनम के वकील को पैसा खिलाया …’, राजा के गम में तड़प रहा परिवार, अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट

Raja Raghuvanshi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट जाएगा राजा का परिवार (Photo Source - Patrika)
इंदौर

इंदौर में फैंस के बीच पहुंचे इम्तियाज अली को पंजाब बहुत पसंद, लव स्टोरी पर की बात

imtiaz ali in indore on love story angle
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.