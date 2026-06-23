इंदौर में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 लोग झुलसे

Indore Gas Pipeline Blast: मध्यप्रदेश के इंदौर में स्कीम नंबर 54 के सुमन नगर में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया। गैस पाइपलाइन फटते ही जोर का विस्फोट हुआ और आग लग गई। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग में 4 लोग झुलस गए जिनमें एक महिला भी शामिल है। आग ने पास ही खड़ी दो गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन फटी।