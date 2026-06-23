इंदौर में गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 लोग झुलसे

gas pipeline blast fire 4 people injured, गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग (source- patrika)
Indore Gas Pipeline Blast: मध्यप्रदेश के इंदौर में स्कीम नंबर 54 के सुमन नगर में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया। गैस पाइपलाइन फटते ही जोर का विस्फोट हुआ और आग लग गई। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग में 4 लोग झुलस गए जिनमें एक महिला भी शामिल है। आग ने पास ही खड़ी दो गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन फटी।
बताया गया है कि सुमन नगर में जैन मंदिर के पास स्थानीय पार्षद बालमुकुंद सोनी बोरिंग का काम करा रहे थे। इसी दौरान बोरिंग मशीन के कारण वहां से गुजरी अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट के साथ फट गई और आग लग गई। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। अचानक भड़की आग से 4 लोग झुलस गए जिनमें एक महिला भी है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और लोग आग बुझाने का प्रयास करते नजर आए।
पाइपलाइन में विस्फोट और आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। घायल लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से अभी घायलों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटनास्थल के आसपास घेराबंदी कर आग को बुझाने का प्रय़ास किया जा रहा है। हादसे के बाद इलाके के रहवासियों में दहशत का माहौल है और तरह-तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं।
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