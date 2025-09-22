GST Update: कैंसर मरीजों को राहत ! महंगी दवाइयों के नए स्टॉक पर होगा फायदा

उदाहरण के लिए फास्फ्रो के 1 इंजेक्शन की एमआरपी 2.55 लाख रुपए है, जबकि यह 2.10 लाख में मिल जाता है। इसमें जीएसटी शामिल रहता है। अब यह 1.85 लाख रुपए में मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी शून्य हो गया है। दार्जिलिक्स की एमआरपी 71 हजार 701 रुपए है, जो बाजार में 60 हजार में मिल जाता है। इस पर 7200 रुपए का फायदा हो सकता है। 3 लाख 71 हजार 923 रुपए की एमआरपी वाला टेक्लीविया बाजार में 3 लाख 12 हजार 500 रुपए में मिलता है। इस पर 36 हजार का और फायदा होगा। यह सारा फायदा मेन स्टॉकिस्ट या कंपनी से मिलता है, लेकिन आम दुकानदार इसे एमआरपी पर बेचता है।