पत्नी के ‘गुजारा भत्ते’ मामले पर हाइकोर्ट की अहम टिप्पणी, देने होंगे इतने रुपए

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सोनाली ने होम्यौपेथी चिकित्सक की डिग्री सितंबर 2017 में प्राप्त की और पांच माह बाद उनका विवाह हो गया। फिलहाल वे जयपुर से होम्यौपेथी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। केवल कोविड के दौरान आयुष चिकित्सक के रूप में उन्होंने 150 दिन से ज्यादा विभिन्न सरकारी डिस्पेंसरी में सेवा दी थी। जिसका 25 हजार रुपए प्रतिमाह वजीफा मिला था। 2018 में शादी को बचाने की कोशिश नाकाम होने पर केस दायर किया था। पति ने इसके बाद मार्च 2019 में अहमदाबाद में पत्नी को साथ रखने का केस दायर किया था।