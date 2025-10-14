Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

खुशखबरी… दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल में IIM Indore तीसरे नंबर पर

IIM Indore: फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग (FTEMBAR) में मिली शानदार सफलता, दुनिया भर में नंबर तीन पर भारत का B-School...

less than 1 minute read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Oct 14, 2025

IIM Indore World Best B School of India MBA Weekend program

IIM Indore: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर को वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए मुंबई (पीजीपीएमएक्स) प्रोग्राम हेतु फाइनेंशियल टाइम्स (FT) एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग में शानदार सफलता मिली है। पहली बार में ही इस कार्यक्रम को दुनिया के तीसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय बी-स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है।

संस्थान को कॅरियर प्रगति श्रेणी में विश्व स्तर पर 13वां स्थान मिला है, जबकि इस पैरामीटर में भारत के सभी बी-स्कूलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। एफटी ईएमबीए रैंकिंग 2025 में आइआईएम इंदौर (IIM Indore) को विश्व स्तर पर 96वां स्थान दिया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आइआइएम इंदौर तीनों प्रमुख फाइनेंशियल टाइम्स वैश्विक रैंकिंग में शामिल हो गया है।

अपने वीकेंड एमबीए (पीजीपीएमएक्स) प्रोग्राम को शामिल किए जाने के साथ आइआइएम इंदौर उन चुनिंदा वैश्विक बिजनेस स्कूलों की सूची में आ गया है, जिन्हें इन प्रतिष्ठित श्रेणियों में एक साथ मान्यता मिली है।

प्रतिभागियों के विकास पर असर

आइआइएम निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने कहा, तीन प्रमुख फ्लैगशिप प्रोग्राम ईपीजीपी, पीजीपी और अब पीजीपीएमएक्स को एफटी 100 में स्थान मिला है। कॅरियर प्रगति में प्रथम रैंक प्रमाण है कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के विकास, नेतृत्व यात्रा पर असर डाल रहा है।

14 Oct 2025 09:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / खुशखबरी… दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल में IIM Indore तीसरे नंबर पर

