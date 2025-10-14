खुशखबरी… दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल में IIM Indore तीसरे नंबर पर

संस्थान को कॅरियर प्रगति श्रेणी में विश्व स्तर पर 13वां स्थान मिला है, जबकि इस पैरामीटर में भारत के सभी बी-स्कूलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। एफटी ईएमबीए रैंकिंग 2025 में आइआईएम इंदौर (IIM Indore) को विश्व स्तर पर 96वां स्थान दिया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आइआइएम इंदौर तीनों प्रमुख फाइनेंशियल टाइम्स वैश्विक रैंकिंग में शामिल हो गया है।