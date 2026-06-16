शिकायतों पर ध्यान देते तो बच जाती जिंदगी, इंदौर के मंदिर ट्रस्टी कैलाश मोदी की पीट-पीटकर हत्या

प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि सुबह जब मोदी मंदिर पहुंचे तो आरोपी शराब के नशे में था। नशे में आने से रोका तो आरोपी डंडा लेकर मोदी को मारने दोड़ा। इस पर मोदी ने बचने का प्रयास किया और मंदिर परिसर से भागे। वे भागते-भागते गुरुदारे के गेट तक पहुंचे ही थे और पीछे-पीछे दौड़कर आ रहे आरोपी ने वहां भी हमला कर दिया। मोदी के सिर और शरीर पर कई वार किए गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वे जमीन पर गिर पड़े। आरोपी ने मोदी के सिर, हाथ और पैरों पर 31 बार डंडे बरसाए। लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।