इंदौर में 60 रुपए के नाश्ते ने खोली 200 के नकली नोटों की फैक्ट्री, खुलासा बाकी गिरफ्तार आरोपियों ने कहां-कहां खपाए?

84 हजार के 200 के नोट जब्त किए। पहले भी पकड़ा था मामले में डीसीपी नरेंद्र रावत ने बताया कि दीपक पटेल (25), इंदौर की सिंगापुर टाउनशिप के संजय वैष्णव के खिलाफ केस दर्ज किया है। सख्ती से पूछताछ में दीपक ने संजय से नकली नोट लेने की बात कबूली। तलाशी में संजय से नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन और 200 के नकली नोट मिले। संजय पहले भी पकड़ा गया था। जमानत पर छूटा और फिर नकली नोट छापकर बाजार में चलाने लगा। आरोपी दीपक से मिली जानकारी के आधार पर मानपुर के रवि प्रताप (35) को भी दबोचा।