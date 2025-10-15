Indore hospital rat scandal: पांच डॉक्टरों समेत पेस्ट कंट्रोल एजेंसी दोषी

Indore hospital rat scandal: महाराजा यशवंतराव अस्पताल इंदौर में हुए चूहा कांड मामले में राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। 204 पेज की रिपोर्ट में पांच डॉक्टरों सहित पेस्ट कंट्रोल एजेंसी एजाइल को दोषी बताया गया है। समिति ने साफ-सफाई व्यवस्था और पेस्ट कंट्रोल प्रणाली में गंभीर लापरवाही स्वीकारते हुए डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया और अधीक्षक डॉ. अशोक यादव को प्रशासनिक दृष्टि से विफल माना है।