इंदौर में रातों-रात बदल गए गली-मोहल्लों के नाम, भड़का विवाद तो एक्शन में आए महापौर

Indore News: चंदन नगर क्षेत्र की कुछ गलियों के नाम बदलकर बोर्ड लगाने का मामला गरमा गया। हिंदू संगठन, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और कई भाजपा नेताओं ने विरोध जताया। हिंदू संगठन ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से शिकायत की कि चंदन नगर में कई स्थानों की हिंदू नाम की पहचान होने के बावजूद मुस्लिम नाम और पहचान के बोर्ड लग गए हैं। भार्गव ने इस पर एक्शन के निर्देश दिए और नगर निगम (Indore Municipal Corporation action) अमले ने कुछ देर में निगम ने बोर्ड उखाड़ दिए।