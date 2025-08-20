पति की हत्या का पछतावा या अभी भी चढ़ा आशिकी का खुमार! जानिए जेल में बंद सोनम रघुवंशी के ताजा हालात

Sonam Raghuvanshi - हनीमून के लिए शिलॉन्ग पहुंचे एमपी के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी सहित 23 मई को गायब हो गए थे। 2 जून को गहरी खाई में उनका शव मिला लेकिन पत्नी फिर भी गायब ही थीं। 9 जून को सोनम रघुवंशी भी यूपी के गाजीपुर में मिल गई। इसी के साथ एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ जिससे देशभर में सोनम खलनायिका बन गई। शिलांग पुलिस ने दावा कि उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई थी। मामले में पुलिस ने प्रेमी सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तभी से सोनम रघुवंशी शिलांग जेल में बंद है।पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उसे अपने पति की हत्या का कोई पछतावा नहीं है, वह जेल में सामान्य जीवन जी रही है।
इंदौर का कुख्यात हत्याकांड राजा रघुवंशी मर्डर केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिलांग पुलिस केस की जांच के सिलसिले में फिर इंदौर आई है। मंगलवार शाम को आए पुलिस अधिकारी बुधवार को सुबह से ही सोनम व अन्य आरोपियों के मोबाइल की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मामले में यह अहम सबूत माना जा रहा है।
राजा रघुवंशी की हत्या के करीब 3 माह हो चुके हैं। उनकी हत्या की आरोपी पत्नी सोनम के भी पुलिस के हत्थे चढ़े दो माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस अवधि में उसके व्यवहार में क्या बदलाव आया, क्या उसे अपने पति की हत्या का कोई अफसोस है, शिलांग पुलिस अधिकारियों से इंदौर क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने यह बात पूछी। शिलांग से आए अधिकारियों का जवाब था- सोनम को अपने पति की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। वह जेल में भी खुश दिखाई देती है।
शिलांग पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने और सबूत जुटाने के लिए शुरु से ही इंदौर क्राइम ब्रांच के संपर्क में है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार सोनम को लेकर शिलांग पुलिस अधिकारियों से सामान्य चर्चा होती रहती है। उनसे जब आरोपियों के आचार-व्यवहार में किसी प्रकार के बदलाव आने की बात पूछी गई तो अधिकारियों की प्रतिक्रिया पूरी तरह नकारात्मक रही। शिलांग पुलिस की जांच टीम के अधिकारियों ने बताया किसी भी आरोपी को राजा रघुवंशी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। सोनम रघुवंशी के चेहरे पर अपने पति के कत्ल का कोई अफसोस नजर नहीं आता। शिलांग के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जेल के अंदर भी उसकी मुस्कुराहट बरकरार है।