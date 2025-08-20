पति की हत्या का पछतावा या अभी भी चढ़ा आशिकी का खुमार! जानिए जेल में बंद सोनम रघुवंशी के ताजा हालात

Sonam Raghuvanshi - हनीमून के लिए शिलॉन्ग पहुंचे एमपी के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी सहित 23 मई को गायब हो गए थे। 2 जून को गहरी खाई में उनका शव मिला लेकिन पत्नी फिर भी गायब ही थीं। 9 जून को सोनम रघुवंशी भी यूपी के गाजीपुर में मिल गई। इसी के साथ एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ जिससे देशभर में सोनम खलनायिका बन गई। शिलांग पुलिस ने दावा कि उसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई थी। मामले में पुलिस ने प्रेमी सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तभी से सोनम रघुवंशी शिलांग जेल में बंद है।पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उसे अपने पति की हत्या का कोई पछतावा नहीं है, वह जेल में सामान्य जीवन जी रही है।