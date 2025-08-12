रिटायर्ड जज के घर लाखों की चोरी, नकाबपोश चोर सिर्फ 4 मिनट सब कुछ साफ कर गए, देखें वारदात का CCTV

Stolen Case In Retired Judge House :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां नकाबपोश चोरों ने रिटायर्ड जज के घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारजात को अंजाम दिया है। इस घटना का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिस कमरे में चोरी हो रही थी वहां पूर्व जस्टिस के बेटे सो रहे थे। गनीमत रही कि, वारदात के समय वो नींद से नहीं जागे, वरना चोरी करने आए बदमाश उनपर जानलेवा हमला करने की तैयारी में थे। प्रगति कॉलोनी स्थित रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर में नकाबपोश और हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर मात्र 4 मिनट में लाखों के गहने और नकदी चोरी कर ली।