रिटायर्ड जज के घर लाखों की चोरी, नकाबपोश चोर सिर्फ 4 मिनट सब कुछ साफ कर गए, देखें वारदात का CCTV

Stolen Case In Retired Judge House :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां नकाबपोश चोरों ने रिटायर्ड जज के घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारजात को अंजाम दिया है। इस घटना का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिस कमरे में चोरी हो रही थी वहां पूर्व जस्टिस के बेटे सो रहे थे। गनीमत रही कि, वारदात के समय वो नींद से नहीं जागे, वरना चोरी करने आए बदमाश उनपर जानलेवा हमला करने की तैयारी में थे। प्रगति कॉलोनी स्थित रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर में नकाबपोश और हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर मात्र 4 मिनट में लाखों के गहने और नकदी चोरी कर ली।
खास बात ये रही कि, घटना के वक्त घर में अलार्म भी बज गया, लेकिन परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसके चलते अलार्म बजने पर भी किसी की नींद नहीं खुली। बताया जा रहा है कि, ये वारदात सुबह करीब 4:30 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में तीन बदमाश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोहे की ग्रिल काटकर तीनों घर में घुसे थे और सीधे बेडरूम में आ गए। इस कमरे में जस्टिस गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग सो रहे थे। वहीं, ऋत्विक की पत्नी और बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे। एक बदमाश अलमारी तोड़ने लगा, जबकि दूसरा ऋत्विक के ऊपर लोहे की रॉड तानकर खड़ा रहा। ऐसे में अगर ऋत्विकनींद से जाग जाते तो बदमाश उनपर जानलेवा हमला कर देते।
करीब एक मिनट तक ताला नहीं टूटा तो दूसरे बदमाश ने टॉमी उठाई और चंद सेकंड में अलमारी का दरवाजा तोड़ डाला। उन्होंने अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेटी और 4 मिनट 11 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह उठकर जब ऋत्विक की पत्नी ने कमरा देखा तो उनके होश उड़ गए। कमरा अस्त-व्यस्त था और अलमारी खुली पड़ी थी।
घटना के समय घर के बाहर गार्ड मौजूद था, लेकिन उसे भी वारदात की भनक नहीं लगी। बदमाश लोहे की रॉड, टॉमी और अन्य औजारों से लैस थे। अलार्म बजने के बावजूद वे करीब 20 मिनट तक घर में लूटपाट करते रहे और आराम से फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी ग्रामीण रूपेश द्विवेदी, डीएसपी मुख्यालय उमाकांत चौधरी, एफएसएल टीम और स्निफर डॉग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, बदमाशों ने हैंड ग्लब्ज तक पहन रखे थे, जिससे फिंगरप्रिंट के भी कोई निशान नहीं मिले है। वहीं, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और गश्त बढ़ा दी गई है।