12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

रिटायर्ड जज के घर लाखों की चोरी, नकाबपोश चोर सिर्फ 4 मिनट सब कुछ साफ कर गए, देखें वारदात का CCTV

Stolen Case In Retired Judge House : नकाबपोश चोरों ने रिटायर्ड जज के घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारजात को अंजाम दिया है। इस घटना का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो बेहद हैरान कर देने वाला है।

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 12, 2025

Stolen Case In Retired Judge House
रिटायर्ड जज के घर लाखों की चोरी (Photo Source- CCTV Footage Screenshot)

Stolen Case In Retired Judge House :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां नकाबपोश चोरों ने रिटायर्ड जज के घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारजात को अंजाम दिया है। इस घटना का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि, जिस कमरे में चोरी हो रही थी वहां पूर्व जस्टिस के बेटे सो रहे थे। गनीमत रही कि, वारदात के समय वो नींद से नहीं जागे, वरना चोरी करने आए बदमाश उनपर जानलेवा हमला करने की तैयारी में थे। प्रगति कॉलोनी स्थित रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर में नकाबपोश और हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर मात्र 4 मिनट में लाखों के गहने और नकदी चोरी कर ली।

खास बात ये रही कि, घटना के वक्त घर में अलार्म भी बज गया, लेकिन परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसके चलते अलार्म बजने पर भी किसी की नींद नहीं खुली। बताया जा रहा है कि, ये वारदात सुबह करीब 4:30 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में तीन बदमाश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोहे की ग्रिल काटकर तीनों घर में घुसे थे और सीधे बेडरूम में आ गए। इस कमरे में जस्टिस गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग सो रहे थे। वहीं, ऋत्विक की पत्नी और बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे। एक बदमाश अलमारी तोड़ने लगा, जबकि दूसरा ऋत्विक के ऊपर लोहे की रॉड तानकर खड़ा रहा। ऐसे में अगर ऋत्विकनींद से जाग जाते तो बदमाश उनपर जानलेवा हमला कर देते।

ये भी पढ़ें

इंदौर के पटाखा कारोबारी के ठिकाने पर चेन्नई आयकर विभाग ने मारा छापा, हवाला नेटवर्क खंगाला
इंदौर
Chennai Income Tax Department Raid

सामने आया वारदात का CCTV

करीब एक मिनट तक ताला नहीं टूटा तो दूसरे बदमाश ने टॉमी उठाई और चंद सेकंड में अलमारी का दरवाजा तोड़ डाला। उन्होंने अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेटी और 4 मिनट 11 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह उठकर जब ऋत्विक की पत्नी ने कमरा देखा तो उनके होश उड़ गए। कमरा अस्त-व्यस्त था और अलमारी खुली पड़ी थी।

गार्ड को भी भनक नहीं लगी

घटना के समय घर के बाहर गार्ड मौजूद था, लेकिन उसे भी वारदात की भनक नहीं लगी। बदमाश लोहे की रॉड, टॉमी और अन्य औजारों से लैस थे। अलार्म बजने के बावजूद वे करीब 20 मिनट तक घर में लूटपाट करते रहे और आराम से फरार हो गए।

मामले की जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी ग्रामीण रूपेश द्विवेदी, डीएसपी मुख्यालय उमाकांत चौधरी, एफएसएल टीम और स्निफर डॉग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, बदमाशों ने हैंड ग्लब्ज तक पहन रखे थे, जिससे फिंगरप्रिंट के भी कोई निशान नहीं मिले है। वहीं, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और गश्त बढ़ा दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 04:47 pm

Published on:

12 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / रिटायर्ड जज के घर लाखों की चोरी, नकाबपोश चोर सिर्फ 4 मिनट सब कुछ साफ कर गए, देखें वारदात का CCTV

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.