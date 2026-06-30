इंदौर में आज टैक्स जमा करने का आखिरी दिन, निगम दे रहा विशेष छूट

Indore News :मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर और जल कर का अग्रिम भुगतान करने पर विशेष छूट देने की घोषणा का आज आखिरी दिन है। 30 जून 2026 यानी आज रात 12 बजे तक प्रॉपर्टी और वाटर का अग्रिम टेक्स जमा करने वाले शहर के नागरिकों को संपत्ति कर पर 6.25 फीसद और जल कर पर 6 फीसद की छूट रहेगी। करदाता ऑनलाइन पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्रों या नगर निगम के जोन कार्यालयों पर पहुंचकर कर भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि, समय पर टैक्स भुगतान न सिर्फ छूट का लाभ दिलाता है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी खास योगदान करता है।