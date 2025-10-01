मानसून सीजन का ‘The End’, फिर भी 21 जिलों में ‘अतितीव्र’ बारिश की चेतावनी

Imd rain: एमपी के इंदौर और भोपाल शहर में मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इस बार शहर में जमकर बारिश हुई है। हालांकि बीते दिन मानसून सीजन समाप्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सीजन भले ही खत्म हो जाएगा लेकिन मानसून की विदाई अभी नहीं हुई है। जिस तरह की परिस्थतियां दिख रही हैं, उससे यह लग रहा है कि पहले हफ्ते के बाद ही भोपाल से मानसून विदा होगा। अभी सिस्टम के कारण नमी है, साथ ही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने वाला है उसका असर भी मप्र के कुछ हिस्सों में रहेगा।