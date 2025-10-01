मानसून सीजन का ‘The End’, फिर भी 21 जिलों में ‘अतितीव्र’ बारिश की चेतावनी

(सोर्स: सोशल मीडिया)
Imd rain: एमपी के इंदौर और भोपाल शहर में मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इस बार शहर में जमकर बारिश हुई है। हालांकि बीते दिन मानसून सीजन समाप्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सीजन भले ही खत्म हो जाएगा लेकिन मानसून की विदाई अभी नहीं हुई है। जिस तरह की परिस्थतियां दिख रही हैं, उससे यह लग रहा है कि पहले हफ्ते के बाद ही भोपाल से मानसून विदा होगा। अभी सिस्टम के कारण नमी है, साथ ही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने वाला है उसका असर भी मप्र के कुछ हिस्सों में रहेगा।
दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झाँसी, शाहजहाँपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है। एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग पर अवस्थित है और इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 9.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है।
अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते रहने और इसी क्षेत्र में एक अवदाब में केंद्रित होने की संभावना है। उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, इसके और तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में परिवर्तित होने और 3 अक्टूबर की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। जिससे तेज बारिश की स्थिति बनेगी।
भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग