मानसून सीजन का ‘The End’, फिर भी 21 जिलों में ‘अतितीव्र’ बारिश की चेतावनी

Imd rain: मौसम विभाग ने 21 जिलों में बारिश अलर्ट जारी किया है।

2 min read

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 01, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

Imd rain: एमपी के इंदौर और भोपाल शहर में मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इस बार शहर में जमकर बारिश हुई है। हालांकि बीते दिन मानसून सीजन समाप्त हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सीजन भले ही खत्म हो जाएगा लेकिन मानसून की विदाई अभी नहीं हुई है। जिस तरह की परिस्थतियां दिख रही हैं, उससे यह लग रहा है कि पहले हफ्ते के बाद ही भोपाल से मानसून विदा होगा। अभी सिस्टम के कारण नमी है, साथ ही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने वाला है उसका असर भी मप्र के कुछ हिस्सों में रहेगा।

बन रहे कई सारे सिस्टम

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झाँसी, शाहजहाँपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है। एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग पर अवस्थित है और इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 9.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है।

अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते रहने और इसी क्षेत्र में एक अवदाब में केंद्रित होने की संभावना है। उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, इसके और तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में परिवर्तित होने और 3 अक्टूबर की सुबह दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। जिससे तेज बारिश की स्थिति बनेगी।

21 जिलों में बारिश अलर्ट

भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Heart Attack आने पर तुरंत दी जाती ये 3 दवाएं, 80% लोग नहीं पहुंच पाते अस्पताल
भोपाल

Published on:

01 Oct 2025 05:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मानसून सीजन का ‘The End’, फिर भी 21 जिलों में ‘अतितीव्र’ बारिश की चेतावनी

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

दो बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना, ब्याज सहित चुकाने होंगे पैसे

health insurance companies fined heavily
इंदौर

एमपी में 50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, नायब तहसीलदार भी फंसे, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

indore
इंदौर

एमपी में Gen Z आंदोलन का रचा षड़यंत्र, यूनिवर्सिटी के खुलासे से हड़कंप मचा

University reveals conspiracy to create Gen Z movement in MP
इंदौर

आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने कैसे बचाई रोशनी, वरना अंधा हो जाता शख्स

Indore News
इंदौर

75% काम पूरा…मुंबई-गुजरात से कनेक्ट होगा MP, किया जाएगा भूमि अधिग्रहण !

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
इंदौर
