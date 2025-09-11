बीजेपी नेताओं पर FIR कराने वाले जनपद सीईओ का तबादला, कांग्रेस करेगी आंदोलन

दरोठिया ने आरोप लगाया था कि चोरल में दीपक तिवारी के रेस्टोरेंट के बाहर नाली का पानी जमा होने की समस्या को लेकर जनपद सदस्य औसारी, सरपंच दुबे अपने साथियों के साथ जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंनें सीईओ दरोठिया से विवाद कर मारपीट की। भाजपा नेताओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर दरोठिया को कार्यालय में पटककर लात-घूसे मारे। जिसके बाद सीईओ दरोठिया जनपद के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ थाने पहुंचे थे।