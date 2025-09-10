Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

स्कूल में लंच टाइम पर खेलते-खेलते गिरी 11 साल की छात्रा और छोड़ गई दुनिया..

mp news: स्कूल में खेलते खेलते थकान मिटाने के लिए बैठी और अचानक गश खाकर गिर पड़ी, अस्पताल लेकर पहुंचते इससे पहले ही थम गईं सांसें...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Sep 10, 2025

indore news
11 year old girl died of heart attack while playing during lunch time at school

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के बेटमा से बुधवार को एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची की अचानक खेलते खेलते मौत हो गई। लंच टाइम में बच्ची दोस्तों के साथ खेल रही थी तभी गश खाकर गिरी तो स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल का स्टाफ तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया गया। जब तक इंदौर के निजी अस्पताल में बच्ची को लेकर पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी।

खेलते खेलते थकान मिटाने बैठी और…

माचल गांव के एक निजी स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा नक्षिता (11 साल) पिता दिलीप पटेल की खेलते-खेलते अचानक मौत हो गई। मासूम बच्ची नक्षिता स्कूल में लंच टाइम के दौरान दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी थकान मिटाने के लिए बैठी और अचानक गश खाकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत नक्षिता को बेटमा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। इंदौर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल संचालक नारायण पटेल ने बताया कि लंच टाइम में खेलते हुए नक्षिता अचानक बेहोश हो गई थी। प्राचार्य ने तुरंत उन्हें सूचना दी और शिक्षकों ने अपनी गाड़ी से बच्ची को बेटमा के अस्पताल पहुंचाया, इसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। बच्ची काफी होनहार और पढ़ने में तेज थी।

ये भी पढ़ें

एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
जबलपुर
jabalpur

हार्ट अटैक से मौत की आशंका

परिवार से जुड़े माखन पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक जैसे लक्षण बताया है। हालांकि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। निजी अस्पताल के डॉ. अभिनव गुप्ता ने बताया कि शव मर्चुरी में रखा है। वहीं, राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अचानक खेलते खेलते नक्षिता की इस तरह से मौत होने से उसके माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 10:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / स्कूल में लंच टाइम पर खेलते-खेलते गिरी 11 साल की छात्रा और छोड़ गई दुनिया..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.