स्कूल में लंच टाइम पर खेलते-खेलते गिरी 11 साल की छात्रा और छोड़ गई दुनिया..

माचल गांव के एक निजी स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा नक्षिता (11 साल) पिता दिलीप पटेल की खेलते-खेलते अचानक मौत हो गई। मासूम बच्ची नक्षिता स्कूल में लंच टाइम के दौरान दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी थकान मिटाने के लिए बैठी और अचानक गश खाकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत नक्षिता को बेटमा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। इंदौर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल संचालक नारायण पटेल ने बताया कि लंच टाइम में खेलते हुए नक्षिता अचानक बेहोश हो गई थी। प्राचार्य ने तुरंत उन्हें सूचना दी और शिक्षकों ने अपनी गाड़ी से बच्ची को बेटमा के अस्पताल पहुंचाया, इसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। बच्ची काफी होनहार और पढ़ने में तेज थी।