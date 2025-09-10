स्कूल में लंच टाइम पर खेलते-खेलते गिरी 11 साल की छात्रा और छोड़ गई दुनिया..

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के बेटमा से बुधवार को एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची की अचानक खेलते खेलते मौत हो गई। लंच टाइम में बच्ची दोस्तों के साथ खेल रही थी तभी गश खाकर गिरी तो स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल का स्टाफ तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन हालत गंभीर होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया गया। जब तक इंदौर के निजी अस्पताल में बच्ची को लेकर पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी।
माचल गांव के एक निजी स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली छात्रा नक्षिता (11 साल) पिता दिलीप पटेल की खेलते-खेलते अचानक मौत हो गई। मासूम बच्ची नक्षिता स्कूल में लंच टाइम के दौरान दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी थकान मिटाने के लिए बैठी और अचानक गश खाकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ ने तुरंत नक्षिता को बेटमा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। इंदौर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल संचालक नारायण पटेल ने बताया कि लंच टाइम में खेलते हुए नक्षिता अचानक बेहोश हो गई थी। प्राचार्य ने तुरंत उन्हें सूचना दी और शिक्षकों ने अपनी गाड़ी से बच्ची को बेटमा के अस्पताल पहुंचाया, इसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। बच्ची काफी होनहार और पढ़ने में तेज थी।
परिवार से जुड़े माखन पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक जैसे लक्षण बताया है। हालांकि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। निजी अस्पताल के डॉ. अभिनव गुप्ता ने बताया कि शव मर्चुरी में रखा है। वहीं, राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अचानक खेलते खेलते नक्षिता की इस तरह से मौत होने से उसके माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।