भाजपा नेताओं की तानाशाही, सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी स्कूल पर चलवाया बुलडोजर

बाणगंगा रोड पर जय हिंद नगर और बादल का भट्टा की मुख्य सड़क का चौड़ीकरण होना है। इसमें बाधक मकान लोगों ने स्वेच्छा से तोड़े हैं। यहां शासकीय प्राथमिक स्कूल बादल का भट्टा के भवन में कक्षा 5वीं और आंगनबाड़ी संचालित होती है। स्कूल भवन सड़क में बाधक है, जिसे निगम को तोड़ना था। निगम के बजाय क्षेत्र के नेता ने निजी ठेकेदार से स्कूल तुड़वा दिया। इसमें लेनदेन के आरोप भी लग रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण से पहले ड्रेनेज और पानी की लाइन डालना है, स्कूल भवन बहुत पीछे है। इस तक पहुंचने में करीब एक साल लग जाता। आश्चर्य है कि इसके पहले के बाधक मकान जस के तस हैं, लेकिन स्कूल तोड़ दिया गया।