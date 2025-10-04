दालें महंगी, मूंग के भाव आसमान पर, बढ़ने वाली हैं तेल की कीमतें

भारत में रेकॉर्ड तेलों (Oil Price)का आयात होने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि खाद्य तेल बाजारों में आने वाले दिनों में तेजी की उम्मीद है। मार्केट में से ही मांग देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार में आयात शुल्क बढ़ाने की भी चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में सोया फसल को भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे संभावना है कि सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर सकती है। दिवाली की मांग को देखते हुए सभी खाद्य तेलों में 3-4 jरुपए प्रति किलो की तेजी बाजार में देखने को मिल सकती है।