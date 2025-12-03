3 दिसंबर 2025,

बुधवार

इंदौर

एमपी के दो बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पारुल-वीर की पुलिस में शिकायत, बढ़ा विवाद

mp news: इंफ्लूएंसर पारूल अहिरवार और गौरव रावल के बीच चल रहा प्रॉपर्टी विवाद बढ़ा..पारूल के बाद अब गौरव ने पुलिस को दिया आवेदन...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Dec 03, 2025

parul ahirwar

influencers parul ahirwar (source- facebook page parul ahirwar)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पारूल अहिरवार और दोस्त गौरव रावल के बीच चल रहा प्रॉपर्टी विवाद बढ़ गया है। अब पारुल और उसके दोस्त वीर शर्मा के खिलाफ गौरव रावल ने डीसीपी को आवेदन देकर पुलिसकर्मी बनकर धमकी भरा फोन करने और बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि इससे पहले पारूल ने गौरव पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि वीर और पारुल के सोशल मीडिया पर मिलियन्स में फोलोअर्स हैं।

मकान को लेकर है विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पारूल और गौरव के बीच मकान को लेकर विवाद है। पारुल का कहना है कि साल 2020 में उसने और गौरव ने 800 वर्गफीट का मकान मिलकर खरीदा। दोनों ने चार-चार लाख रुपये जमा किए और बैंक से 20 लाख का लोन गौरव ने लिया। जिसकी किस्त का आधा पैसा 9000 रुपये गौरव और 9000 रुपये पारूल भरती थी। पारुल के मुताबिक इस संबंध में उन दोनों के बी एक लिखित एग्रीमेंट भी हुआ था लेकिन गौरव ने बाद में एग्रीमेंट चुरा लिया और कागजों में हेराफेरी कर मकान खुद के नाम करा लिया। साल 2025 में गौरव ने मकान किसी और को बेच भी दिया तब जाकर उसे इस बात की जानकारी लगी। जिसके बाद उसने गौरव के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई।

गौरव ने पारूल और वीर शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे मामले पर गौरव का कहना है कि मकान उसके और उसकी मां के नाम पर था। हां पारुल और उसने मिलकर मकान खरीदा था। समझौते के मुताबिक पारुल को बाद में 5 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। पारुल आधे हिस्से में रहने की बात कहकर करीब 18 महीने तक गौरव को मकान का किराया देती रही। गौरव का ये भी कहना है कि जब उसे मकान बेचना था तो पारुल ने बिना पूरा पैसा दिए मकान के एक हिस्से की रजिस्ट्री उसके नाम पर कराने का दबाव बनाया। गौरव ने अब डीसीपी को एक आवेदन दिया है जिसमें आरोप लगाया है कि पारुल और उसका साथी वीर शर्मा अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। वीर शर्मा ने उसकी बहन ममता के ऑफिस में जाकर अभद्रता की जिससे जिससे ममता की नौकरी चली गई। इसके बाद वीर ने पुलिसकर्मी बताकर ममता को धमकी भरा फोन भी किया।

Updated on:

03 Dec 2025 05:35 pm

Published on:

03 Dec 2025 05:31 pm

एमपी के दो बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पारुल-वीर की पुलिस में शिकायत, बढ़ा विवाद

