एमपी के दो बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पारुल-वीर की पुलिस में शिकायत, बढ़ा विवाद

इस पूरे मामले पर गौरव का कहना है कि मकान उसके और उसकी मां के नाम पर था। हां पारुल और उसने मिलकर मकान खरीदा था। समझौते के मुताबिक पारुल को बाद में 5 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। पारुल आधे हिस्से में रहने की बात कहकर करीब 18 महीने तक गौरव को मकान का किराया देती रही। गौरव का ये भी कहना है कि जब उसे मकान बेचना था तो पारुल ने बिना पूरा पैसा दिए मकान के एक हिस्से की रजिस्ट्री उसके नाम पर कराने का दबाव बनाया। गौरव ने अब डीसीपी को एक आवेदन दिया है जिसमें आरोप लगाया है कि पारुल और उसका साथी वीर शर्मा अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। वीर शर्मा ने उसकी बहन ममता के ऑफिस में जाकर अभद्रता की जिससे जिससे ममता की नौकरी चली गई। इसके बाद वीर ने पुलिसकर्मी बताकर ममता को धमकी भरा फोन भी किया।