एमपी में रिश्वत मांगने के 24 घंटे के अंदर पकड़ाया रिश्वतखोर ‘दरोगा’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

इंदौर के रहने वाले मनोज चौहान ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में 24 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि नगर निमग में पदस्थ सफाई दरोगा गोपाल पटौना और थर्ड आई कंपनी का सुपरवाइजर भरत मुराड़ियां उससे 10 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसमें से 2 हजार रूपये की राशि 24 सितंबर को ही उससे ले चुके हैं और उसका मोबाइल भी ये कहकर अपने पास रख लिया है कि जब बाकी के पैसे दोगे तो मोबाइल वापस ले लेना। आवेदक मनोज चौहान के मुताबिक उसका ट्रेक्टर C-21 मॉल का मलबा उसी की साइट पर ले जाकर डालने के काम में 500 रूपये प्रति फेरा के हिसाब से किराए पर लगा है। 24 सितंबर को निगम दरोगा व सुपरवाइजर ने उसका ट्रेक्टर ये कहकर पकड़ लिया कि मलबे के साथ कचरा भी डाला जा रहा है और धमकी दी कि अगर 10 हजार रूपये नहीं दिए तो ट्रेक्टर को जब्त कर लेगें।