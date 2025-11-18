Patrika LogoSwitch to English

‘लाड़ली बहनों के 10-10 रूपये हमें दे दीजिए सीएम साहब’, एक मां की अपील…

mp news: बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मां ने सीएम से मांगे लाड़ली बहनों के 10-10 रूपये...बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवा की कीमत 9 करोड़ रुपए है...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 18, 2025

indore

mp news mother heartfelt appeal to CM Mohan Yadav to save daughter life

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मां ने अपनी दो साल की मासूम बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए सीएम मोहन यादव से मार्मिक अपील की है। इंदौर में जनसुनवाई में पहुंची इस मां ने कलेक्टर को बच्ची की दुर्लभ बीमारी और इलाज के खर्च में आने वाली भारी भरकम रकम के बारे में बताया है। मां ने आंखों में आंसू लिए मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव से भी बेटी के इलाज के लिए मदद करने की मार्मिक अपील की है।

बेटी के इलाज के लिए चाहिए 9 करोड़ रूपये

इंदौर की रहने वाली सारिका शर्मा अपने पति प्रवीण शर्मा व दो साल की मासूम बीमार बेटी अनिका के साथ मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची। जहां उसने कलेक्टर शिवम वर्मा को बताया कि उसकी बेटी अनिका को स्मा टाइप 2 (स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी) नाम की दुर्लभ बीमारी है। जिसके कारण बेटी अनिका की मांसपेशियां तेजी से कमजोर होती जा रही हैं और अब वह चल भी नहीं पा रही है। हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। वो बच्ची का इलाज दिल्ली एम्स में करा रहे हैं लेकिन बेटी की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवा जोल्गेंस्मा (Zolgensma) की जरूरत है। जिसकी कीमत 9 करोड़ रूपये से ज्यादा है। हम अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं लेकिन इलाज के लिए लगने वाली भारी रकम जुटा पाना असंभव है। इसलिए सरकार और जनता ही अब उनकी उम्मीद है।

सीएम से की मार्मिक अपील

मां सारिका ने जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात करते वक्त सीएम मोहन यादव से मार्मिक अपील की है। सारिका ने कहा है कि- सीएम साहब ने लाड़ली बहनों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। मेरी उनसे विनती है कि वो लाड़ली बहनों के 10-10 रूपये हमें दे दें तो हमारी बच्ची को नई जिंदगी मिल जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने आश्वासन दिया है कि शासन-प्रशासन आपके साथ है और इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। कलेक्टर ने दानदाताओं से भी अपील की है कि वे इस बच्ची के इलाज के लिए सहायता करें। सहायता राशि के लिए बच्ची के पिता प्रवीण शर्मा को उनके मोबाइल नंबर 9893523017 पर संपर्क किया जा सकता है।

18 Nov 2025 10:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘लाड़ली बहनों के 10-10 रूपये हमें दे दीजिए सीएम साहब’, एक मां की अपील…

