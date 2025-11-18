‘लाड़ली बहनों के 10-10 रूपये हमें दे दीजिए सीएम साहब’, एक मां की अपील…

इंदौर की रहने वाली सारिका शर्मा अपने पति प्रवीण शर्मा व दो साल की मासूम बीमार बेटी अनिका के साथ मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची। जहां उसने कलेक्टर शिवम वर्मा को बताया कि उसकी बेटी अनिका को स्मा टाइप 2 (स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी) नाम की दुर्लभ बीमारी है। जिसके कारण बेटी अनिका की मांसपेशियां तेजी से कमजोर होती जा रही हैं और अब वह चल भी नहीं पा रही है। हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। वो बच्ची का इलाज दिल्ली एम्स में करा रहे हैं लेकिन बेटी की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवा जोल्गेंस्मा (Zolgensma) की जरूरत है। जिसकी कीमत 9 करोड़ रूपये से ज्यादा है। हम अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं लेकिन इलाज के लिए लगने वाली भारी रकम जुटा पाना असंभव है। इसलिए सरकार और जनता ही अब उनकी उम्मीद है।