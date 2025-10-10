एमपी में मां ने 6 महीने के मासूम को गोद में बैठाकर खुद पर उड़ेला एसिड, दोनों की मौत

शुरुआती जांच में पता चला घटना के वक्त सुमन घर के पीछे बने कमरे में अकेली थी। पति कैलाश रोज की तरह फैक्ट्री में काम पर गया था और सास-ससुर किसी रिश्तेदार के घर गए थे। करीब 3 घंटे बाद परिवार लौटा तो सुमन ने दरवाजा नहीं खोला। परिवार को पहले लगा कि वह बच्चे के साथ सो रही होगी। बार-बार आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। महिला और बच्चा बुरी तरह झुलसे हुए थे। बताया जा रहा है कि तेजाब बेहद खतरनाक था, जिससे सुमन का दम घुट गया। सुसाइड के पीछे पारिवारिक कलह को संभावित कारण माना जा रहा है।