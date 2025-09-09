10 साल बाद केबीसी हॉट सीट पर छाया एमपी का होनहार, अमिताभ के बंगले के बाहर किया था ‘कमिटमेंट’

MP News: शहर के आदित्य जोशी केबीसी के नए सीजन में अभिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट (KBC Hot Seat) पर सवालों का सामना करके 7 लाख की धनराशि जीत कर लौटे। उन्होंने बताया कि केबीसी में जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शो में हिस्सा लेना ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन से मिलना भी था।