लव मैरिज में लफड़ा..दूल्हन ने दूल्हे को वरमाला की स्टेज से नीचे उतारा और फिर..

जानकारी के मुताबिक बाबू घनश्याम नगर की रहने वाली युवती का करीब दो साल से गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंध था। दोनों के परिवारवालों ने उनकी शादी तय की थी और उसी के अनुसार गौरव बारात लेकर बुधवार को पहुंचा था। जब स्टेज पर वरमाला के लिए दूल्हा-दुल्हन पहुंचे तभी शादी में फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर ने दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पी लिया। दूल्हे गौरव को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने फोटोग्राफर को थप्पड़ मार दिया। दुल्हन ने इसका विरोध किया और गौरव से बात करनी चाही तो दूल्हा गौरव उसे साथ भी अभद्रता करने लगा जिससे दुल्हन का भी पारा चढ़ गया और उसने दूल्हे को स्टेज से उतार दिया।