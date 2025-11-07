Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

लव मैरिज में लफड़ा..दूल्हन ने दूल्हे को वरमाला की स्टेज से नीचे उतारा और फिर..

mp news: दुल्हन ने दर्ज कराया केस, बोली जो शादी से पहले ही हाथ उठा सकता है वो शादी के बाद क्या करेगा...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 07, 2025

indore

demo pic (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक शादी के दौरान उस वक्त जमकर हंगामा मच गया जब लव मैरिज करने वाले दूल्हा-दुल्हन के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दुल्हन ने दूल्हे को स्टेज से ही नीचे उतार दिया और शादी से इंकार कर दिया। परिवार के लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। शादी टूटने के बाद दुल्हन पुलिस थाने पहुंची और दूल्हे और दुल्हे की मां के खिलाफ दहेज मांगने की शिकायत दर्ज कराई है।

लव मैरिज में लफड़ा…

जानकारी के मुताबिक बाबू घनश्याम नगर की रहने वाली युवती का करीब दो साल से गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंध था। दोनों के परिवारवालों ने उनकी शादी तय की थी और उसी के अनुसार गौरव बारात लेकर बुधवार को पहुंचा था। जब स्टेज पर वरमाला के लिए दूल्हा-दुल्हन पहुंचे तभी शादी में फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर ने दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पी लिया। दूल्हे गौरव को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने फोटोग्राफर को थप्पड़ मार दिया। दुल्हन ने इसका विरोध किया और गौरव से बात करनी चाही तो दूल्हा गौरव उसे साथ भी अभद्रता करने लगा जिससे दुल्हन का भी पारा चढ़ गया और उसने दूल्हे को स्टेज से उतार दिया।

दहेज की शिकायत दर्ज कराई

दुल्हन का कहना है कि शादी से पहले ही होने वाला पति उस पर हाथ उठा सकता है तो शादी के बाद और क्या करेगा। विवाद बढ़ता देख परिवार के लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन दुल्हन नहीं मानी और दूल्हे को बारात वापस ले जानी पड़ी। इस बीच दुल्हन देर रात ही एमजी रोड थाने पहुंची और दूल्हे गौरव व उसकी मां के खिलाफ दहेज का प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस को जो शिकायत दुल्हन ने की है उसमें दल्हे पर स्टेज पर पहुंचने के बाद दहेज मांगने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में महिला पटवारी ने युवती को मारा थप्पड़, नक्शा सुधरवाने आई थी
सीहोर
sehore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 06:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / लव मैरिज में लफड़ा..दूल्हन ने दूल्हे को वरमाला की स्टेज से नीचे उतारा और फिर..

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बड़े मंत्री का नाम लिए बिना कहा- जो कभी चने नहीं खा सकते थे वो आज…

satyanarayna sattan
इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए 182 मकान टूटे, 28 परिवार को पीएम आवास में शिफ्ट

indore news
इंदौर

विनोद अग्रवाल पांचवीं बार बने एमपी के सबसे बड़े दानवीर

vinod agrawal indore
इंदौर

3 तलाक को कोर्ट ले जाने वाली शाहबानो का संघर्ष, 33 साल बाद न्याय अब बड़े पर्दे पर दुनिया देखेगी

Shah Bano Case
Patrika Special News

नहीं दी जानकारी…3 घंटा देरी से गई ‘गोवा-पुणे’ फ्लाइट, मचा जमकर हंगामा

इंडिगो इंदौर से गोवा जाने वाली उड़ान हुई लेट। (प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.