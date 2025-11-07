Patrika LogoSwitch to English

एमपी में महिला पटवारी ने युवती को मारा थप्पड़, नक्शा सुधरवाने आई थी

mp news: पीड़ित युवती ने थप्पड़ मारने वाली महिला पटवारी के खिलाफ थाने में दिया आवेदन...

less than 1 minute read
Google source verification

सीहोर

image

Shailendra Sharma

Nov 07, 2025

sehore

mp news woman patwari slapped Girl Who Came For Changes in Land Map

mp news: मध्यप्रदेश के एक बार फिर सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा आम नागरिक से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। इस बार मामला सीहोर जिले का है जहां एक महिला पटवारी ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। बताया गया है कि पीड़ित युवती अपनी जमीन का नक्शा सुधरवाने के लिए महिला पटवारी के पास आई थी और करीब 4 महीने से परेशान हो रही थी। घटना के बाद थप्पड़ मारने वाली महिला पटवारी के खिलाफ पीड़ित युवती ने थाने में आवेदन भी दिया है।

देखें वीडियो-

महिला पटवारी ने मारा थप्पड़

महिला पटवारी के द्वारा युवती को थप्पड़ मारे जाने की घटना सीहोर जिले के बुदनी के भैरूंदा की है जहां मंगलवार को पांचोर की रहने वाली युवती साक्षी अपने मामा सुरेश के साथ हल्का पटवारी अंकिता धुर्वे के पास पहुंची थी। साक्षी को उसकी जमीन के नक्शे में सुधार कराना था। आरोप है कि जब वो महिला पटवारी अंकिता धुर्वे के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची तो पटवारी आनाकानी करने लगीं और काम को टालने लगीं। इसी दौरान बातचीत हो रही थी तभी महिला पटवारी अंकिता धुर्वे ने उसे थप्पड़ मार दिया।

4 महीने पहले दिया था आवेदन

घटना के बाद पीड़ित युवती साक्षी ने महिला पटवारी अंकिता धुर्वे के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पीड़िता का कहना है कि चार महीने पहले उसने जमीन का नक्शा सुधरवाने के लिए आवेदन दिया था लेकिन अभी तक नक्शा दुरुस्त नहीं किया गया। अब जब उसने काम करने के लिए कहा तो महिला पटवारी ने अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने पीड़िता का आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

