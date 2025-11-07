एमपी में महिला पटवारी ने युवती को मारा थप्पड़, नक्शा सुधरवाने आई थी

महिला पटवारी के द्वारा युवती को थप्पड़ मारे जाने की घटना सीहोर जिले के बुदनी के भैरूंदा की है जहां मंगलवार को पांचोर की रहने वाली युवती साक्षी अपने मामा सुरेश के साथ हल्का पटवारी अंकिता धुर्वे के पास पहुंची थी। साक्षी को उसकी जमीन के नक्शे में सुधार कराना था। आरोप है कि जब वो महिला पटवारी अंकिता धुर्वे के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची तो पटवारी आनाकानी करने लगीं और काम को टालने लगीं। इसी दौरान बातचीत हो रही थी तभी महिला पटवारी अंकिता धुर्वे ने उसे थप्पड़ मार दिया।