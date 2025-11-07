एमपी में महिला पटवारी ने युवती को मारा थप्पड़, नक्शा सुधरवाने आई थी

mp news woman patwari slapped Girl Who Came For Changes in Land Map
mp news: मध्यप्रदेश के एक बार फिर सरकारी अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा आम नागरिक से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। इस बार मामला सीहोर जिले का है जहां एक महिला पटवारी ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। बताया गया है कि पीड़ित युवती अपनी जमीन का नक्शा सुधरवाने के लिए महिला पटवारी के पास आई थी और करीब 4 महीने से परेशान हो रही थी। घटना के बाद थप्पड़ मारने वाली महिला पटवारी के खिलाफ पीड़ित युवती ने थाने में आवेदन भी दिया है।
देखें वीडियो-
महिला पटवारी के द्वारा युवती को थप्पड़ मारे जाने की घटना सीहोर जिले के बुदनी के भैरूंदा की है जहां मंगलवार को पांचोर की रहने वाली युवती साक्षी अपने मामा सुरेश के साथ हल्का पटवारी अंकिता धुर्वे के पास पहुंची थी। साक्षी को उसकी जमीन के नक्शे में सुधार कराना था। आरोप है कि जब वो महिला पटवारी अंकिता धुर्वे के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची तो पटवारी आनाकानी करने लगीं और काम को टालने लगीं। इसी दौरान बातचीत हो रही थी तभी महिला पटवारी अंकिता धुर्वे ने उसे थप्पड़ मार दिया।
घटना के बाद पीड़ित युवती साक्षी ने महिला पटवारी अंकिता धुर्वे के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पीड़िता का कहना है कि चार महीने पहले उसने जमीन का नक्शा सुधरवाने के लिए आवेदन दिया था लेकिन अभी तक नक्शा दुरुस्त नहीं किया गया। अब जब उसने काम करने के लिए कहा तो महिला पटवारी ने अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। पुलिस ने पीड़िता का आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
