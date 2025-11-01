Patrika LogoSwitch to English

नवंबर-दिसंबर में शादी के 11 मुहूर्त, सालभर में 400 करोड़ से बजेगी शहनाई

MP news: एमपी में मौसम का मिजाज भले ही बिगड़ा है, लेकिन आज से शादी के सीजन पर छाए बादल छंट गए हैं, नवंबर और दिसंबर में केवल 11 मुहूर्त लेकिन भोपाल समेत उसके आसपास इस वेडिंग सीजन में करोड़ों के कारोबार की उम्मीद...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 01, 2025

MP News Wedding Season shubh muhurat and market boom

MP News Wedding Season shubh muhurat and market will be boom (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: प्रदेश के मौसम का मिजाज भले ही बिगड़ा हो। बादल छाए हों, लेकिन अब शादी सीजन पर छाए बादल शनिवार से छंटने वाले हैं। यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि नवंबर-दिसंबर में सिर्फ 11 मुहूर्त हैं। इसके बावजूद बाजारों में अच्छे कारोबार की उम्मीद है। एक अनुमान के अनुसार शादी सीजन में इस साल राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर 400 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो जाएगा। इन शुभ मुहूर्तों (Shubh Vivah Muhurat) में अनुमानित पांच हजार शादी समारोह होंगे।

सीए नवनीत गर्ग बताते हैं कि दीपावली से लेकर अब तक सोना-चांदी के भाव में काफी गिरावट आई है। इससे लोग ज्वेलरी ज्यादा वजन वाली खरीद सकेंगे। इसी प्रकार शादियों में लगने वाले सामान पर ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे।

अनुमानित कारोबार

बैंड-बाजा 02 करोड़

बर्तन 30 करोड़

ऑटोमोबाइल 100 करोड़

टेंट-केटरिंग 40 करोड़

गार्डन 05 करोड़

फर्नीचर 35 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक्स 80 करोड़

कपड़े 20 करोड़

डेयरी उत्पाद 10 करोड़

फूल बाजार 02 करोड़

किराना बाजार 50 करोड़

पूजन सामग्री 20 करोड़

अन्य सामग्री 10 करोड़

एक लाख लोगों को रोजगार

शादी के 11 मुहूर्त (Wedding Season)में भोपाल और आसपास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से ज्याद लोगों को रोजगार मिलेगा। भोपाल टेंट लाइट केटर्स एसोसिएशन के महासचिव योगेश श्रीवास्तव बताते हैं कि लाइट, घोड़े वाले से लेकर फूल, स्टेज सज्जा, टेंट डेकोरेटर्स केटरिंग जैसे कामों के लिए बड़ी संख्या में लोग अपनी सेवाएं देते हैं।

सोना-चांदी के भाव गिरे, गहनों की बुकिंग शुरू

सोना-चांदी के भाव में दिवाली बाद गिरावट आई है। लोग शादियों केलिए गहने खरीदने बुकिंग करने लगे हैं। हालांकि कम कैरेटके गहनों की मांग है।

नवनीत अग्रवाल, प्रवक्ताभोपाल सराफा महासंघ

रेडीमेड कपड़ों की मांग 20% से ज्यादा

शादियों में रेडीमेड कपड़ों के साथ ही सूटिंग-शर्टिंग सहित साड़ी, सूट की मांग 20% से अधिक हो जाती है। इसके अलावा स्टिचिंग का काम भी इन दिनों बढ़ गया है।

सुमित गर्ग, महामंत्री, फेडरेशन ऑफ राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / नवंबर-दिसंबर में शादी के 11 मुहूर्त, सालभर में 400 करोड़ से बजेगी शहनाई

