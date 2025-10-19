महिला ने कमरे में खुद को बंद कर वीडियो बनाया, बोली- पति, सास और देवर बाहर मुझे मारने बाहर बैठे हैं..

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के निर्देश पर लेडी टीआई नीतू सिंह टीम के साथ शांति निकेतन इलाके में स्थित मकान में पहुंची। टीआई नीतू सिंह ने घर में पहुंचकर कमरे में बंद महिला से बातचीत की और उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। तब महिला ने बताया कि वो मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है और रविवार सुबह ही छोटे बेटे के साथ इंदौर आई थी। उसका पति से पारिवारिक विवाद चल रहा है और उसके लौटकर आते ही पति, सास व देवर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जिसके कारण उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था।