इंदौर

महिला ने कमरे में खुद को बंद कर वीडियो बनाया, बोली- पति, सास और देवर बाहर मुझे मारने बाहर बैठे हैं..

mp news: वायरल वीडियो देख एडिशनल डीसीपी ने महिला टीआई को घर भेजा तो सामने आया सच, महिला का पति से चल रहा है पारिवारिक विवाद...।

2 min read

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Oct 19, 2025

indore

woman locked herself in room and made video saying in-law wanted to kill me

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक महिला ने खुद को अपने बच्चे के साथ घर के एक कमरे में बंद कर लिया। कमरे में खुद को बंद करने के बाद महिला ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जिसमें उसने पति सास और देवर से खुद की जान को खतरा बताया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और कुछ ही देर में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया तक पहुंच गया और उन्होंने तुरंत महिला से पहले तो फोन पर बात की और फिर लेडी टीआई को उसके घर भेजा जिसके बाद सारा सच सामने आया।

टीआई ने खुलवाया कमरे का दरवाजा

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के निर्देश पर लेडी टीआई नीतू सिंह टीम के साथ शांति निकेतन इलाके में स्थित मकान में पहुंची। टीआई नीतू सिंह ने घर में पहुंचकर कमरे में बंद महिला से बातचीत की और उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। तब महिला ने बताया कि वो मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है और रविवार सुबह ही छोटे बेटे के साथ इंदौर आई थी। उसका पति से पारिवारिक विवाद चल रहा है और उसके लौटकर आते ही पति, सास व देवर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जिसके कारण उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था।

घर पर नहीं मिला कोई

महिला के मुताबिक उसका पति, सास और देवर उसे जान से मारने के इरादे से कमरे के बाहर बैठे थे लेकिन जब पुलिस घर में पहुंची तो घर पर कोई नहीं था और महिला के कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद नहीं था। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। महिला पर लसूड़िया थाने में पहले से ही एक मामला दर्ज है, जबकि उसने गाजियाबाद में अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी। वह बीते कुछ महीनों से गाजियाबाद में रह रही थी और अचानक इंदौर लौटकर यह वीडियो बनाया है।

19 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / महिला ने कमरे में खुद को बंद कर वीडियो बनाया, बोली- पति, सास और देवर बाहर मुझे मारने बाहर बैठे हैं..

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

