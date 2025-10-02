एमपी में पुलिस पर हमला, शराब पीने से रोकने पर युवकों ने की मारपीट

Youths beat up policemen for stopping them from drinking alcohol
mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर पुलिस पर हमले के मामला सामने आया है। इस बार घटना के इंदौर जिले के महू क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल नखेरी डेम में गुरुवार शाम को पुलिसकर्मियों पर हमला होने का मामला सामने आया। डेम के किनारे शराब पीकर पार्टी कर रहे युवाओं को समझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हुड़दंगियों ने पत्थर, बेल्ट और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक आरक्षक को सिर में चोट लगने से तीन टांके लगाने पड़े। आरोपियों ने पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी।
बडगोंदा थाने के आरक्षक राहुल भदौरिया ने बताया कि गुरुवार शाम करीब साढ़े 6 बजे प्रधान आरक्षक जितेंद्र चौहान और दो कोटवारों के साथ नखेरी डेम क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे। शाम के समय डेम और जंगल क्षेत्र में बैठे पर्यटकों को लौटने की समझाइश देने गए पुलिसकर्मी वहां शराब पी रहे युवाओं से मिले। पहले युवाओं से डेम किनारे से हटने और 10 मिनट में खाना खाकर लौटने को कहा गया। करीब 10 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी वापस लौटे तो सभी युवक वहीं मौजूद थे। दोबारा युवाओं को लौटने को कहने पर उन्होंने अभद्रता करना शुरू कर दी और हाथापाई पर उतर आए। पुलिसकर्मियों को घेरकर युवाओं ने बेल्ट, लाठी और मुक्कों से हमला किया। आरक्षक भदौरिया ने बताया कि एक युवक ने नुकीली वस्तु से सिर पर वार किया, जिससे खून निकलने लगा। इस दौरान आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी गई।
विवाद के बाद अधिकांश युवक मौके से भाग गए, लेकिन आसपास मौजूद पर्यटकों की मदद से एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे थाने लाया गया और मामले की सूचना बडगोंदा थाने को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही टीआइ प्रकाश वास्कले मध्यभारत अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों से घटना की जानकारी ली। टीआइ ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जाएगी।
