एमपी में पुलिस पर हमला, शराब पीने से रोकने पर युवकों ने की मारपीट

बडगोंदा थाने के आरक्षक राहुल भदौरिया ने बताया कि गुरुवार शाम करीब साढ़े 6 बजे प्रधान आरक्षक जितेंद्र चौहान और दो कोटवारों के साथ नखेरी डेम क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे। शाम के समय डेम और जंगल क्षेत्र में बैठे पर्यटकों को लौटने की समझाइश देने गए पुलिसकर्मी वहां शराब पी रहे युवाओं से मिले। पहले युवाओं से डेम किनारे से हटने और 10 मिनट में खाना खाकर लौटने को कहा गया। करीब 10 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी वापस लौटे तो सभी युवक वहीं मौजूद थे। दोबारा युवाओं को लौटने को कहने पर उन्होंने अभद्रता करना शुरू कर दी और हाथापाई पर उतर आए। पुलिसकर्मियों को घेरकर युवाओं ने बेल्ट, लाठी और मुक्कों से हमला किया। आरक्षक भदौरिया ने बताया कि एक युवक ने नुकीली वस्तु से सिर पर वार किया, जिससे खून निकलने लगा। इस दौरान आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी गई।