मानसून-चक्रवात का असर, दो दिन तक भारी बारिश के आसार, एमपी में जमकर बरसेगा पानी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD Indore) के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। एक सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम (Cyclone) भी बना हुआ है। ट्रफ लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा व पंजाब से होते हुए गुजर रही है। इसके चलते इंदौर और आसपास के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।