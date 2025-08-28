मानसून-चक्रवात का असर, दो दिन तक भारी बारिश के आसार, एमपी में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather Alert: मानसूनी व चक्रवाती सिस्टम सक्रिय होने से बुधवार दोपहर को तेज बारिश हुई। करीब दो घंटे में लगभग आधा इंच पानी बरसा। इससे शाम को मौसम ठंडा हो गया। इस सिस्टम के कारण दो दिन तेज बारिश के आसार हैं। बादलों की अधिकता के कारण आर्द्रता 98 फीसदी तक पहुंच गई।जिले में अब तक 16.5 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष 27 अगस्त तक 24.7 इंच बारिश हुई थी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD Indore) के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। एक सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम (Cyclone) भी बना हुआ है। ट्रफ लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा व पंजाब से होते हुए गुजर रही है। इसके चलते इंदौर और आसपास के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।
बुधवार को दिन का तापमान 28.4 व रात का तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा। दृश्यता 4000 मीटर रही। 25 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पश्चिम-दक्षिण पश्चिम हवा चली।
तहसील -2025 - 2024
महू - 473.6 - 474.3
सांवेर - 394.2 - 689.1
देपालपुर- 579 - 753
गौतमपुर- 184.7 - 635.7
हातोद - 87.4 - 497.8