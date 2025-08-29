एक घंटे की बारिश में डूबा इंदौर, अब 26 जिलों में 72 घंटे भारी-कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी

सुपर कॉरिडोर पर भरे पानी से वाहन चालकों की परेशानी के वीडियो वायरल हुए तो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी सक्रिय हुए। सुपर कॉरिडोर आइडीए के अधीन है, लेकिन परेशानी हुई तो मेट्रो के अफसरों ने अपनी टीम को तैनात किया। अफसरों के मुताबिक, गांधी नगर की ओर से सारा पानी सुपर कॉरिडोर पर आता है। यहां दो छोटे कलवर्ट (नाले) हैं, जिनके जरिए बारिश का पानी एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है। इस बार बारिश के पहले यहां सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेट्रो टीम ने बहाव वाले स्थान को साफ कर निकासी की व्यवस्था की।