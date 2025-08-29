एक घंटे की बारिश में डूबा इंदौर, अब 26 जिलों में 72 घंटे भारी-कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी

MP Weather: तेज बारिश के बाद गुरुवार शाम को सुपर कॉरिडोर पर गांधी नगर मेट्रो स्टेशन के सामने पानी भर गया। जल निकासी नहीं होने से सड़क के दोनों ओर दो से ढाई फीट तक पानी भरा रहा। यह स्थिति लगभग दो किलोमीटर के हिस्से में रही। इससे कार, दो पहिया और ऑटो चालक काफी परेशान हुए। दो दर्जन से अधिक दो पहिया वाहन इंजन में पानी जाने से बंद भी हुए। लोगों ने जल जमाव व परेशानी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।
राहगीर मनोज मालाकार ने बताया कि गांधी नगर मेट्रो स्टेशन और डिपो के सामने हालात भयावह थे। दोनों तरफ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। गांधी नगर के 6 नंबर मेट्रो स्टेशन के नीचे सुपर कॉरिडोर वाले हिस्से में पानी अधिक था। इससे दो पहिया वाहन बंद हो गए तो कुछ दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट भी बह गए। जिनके वाहन बंद हुए, वे मुश्किल से उन्हें निकाल पाए।
सुपर कॉरिडोर के दोनों तरफ पानी भरने से लोग एक से दो घंटे तक परेशान होते रहे। टीसीएस से लेकर गांधी नगर मेट्रो स्टेशन तक यही स्थिति रही। कार व दो पहिया वाहनों के निकलने व डिवाइडर से पानी टकराकर आने से लहरों जैसा दृश्य बन गया था। जल जमाव के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी रही।
सुपर कॉरिडोर पर भरे पानी से वाहन चालकों की परेशानी के वीडियो वायरल हुए तो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी सक्रिय हुए। सुपर कॉरिडोर आइडीए के अधीन है, लेकिन परेशानी हुई तो मेट्रो के अफसरों ने अपनी टीम को तैनात किया। अफसरों के मुताबिक, गांधी नगर की ओर से सारा पानी सुपर कॉरिडोर पर आता है। यहां दो छोटे कलवर्ट (नाले) हैं, जिनके जरिए बारिश का पानी एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है। इस बार बारिश के पहले यहां सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेट्रो टीम ने बहाव वाले स्थान को साफ कर निकासी की व्यवस्था की।
शाम को पश्चिमी इंदौर में घंटों बिजली बंद रही। लोग बिजली जोन पर फोन लगाते रहे, लेकिन राहत नहीं मिली। छत्रीबाग रामद्वारा के पास सवा सात बजे पेड़ गिरने से बिजली बंद की गई। धार रोड, सुपर कॉरिडोर, जवाहर मार्ग, एमजी रोड पर ज्यादा दिक्कत हुई।
मध्यप्रदेश में बारिश के एक साथ दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 29 अगस्त को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 दिन तक मध्यप्रदेशमें मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है, इनमें धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट समेत 13 जिले शामिल हैं। इन जिलों में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना है।]