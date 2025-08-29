Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एक घंटे की बारिश में डूबा इंदौर, अब 26 जिलों में 72 घंटे भारी-कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी

MP Weather: इंदौर में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबी शहर की रफ्तार, आज से अगले तीन दिन के लिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, एमपी के 13 जिलों में मूसलाधार बारिश, तो कई जिलों मे भारी बारिश का कहर,

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 29, 2025

MP Weather
MP Weather

MP Weather: तेज बारिश के बाद गुरुवार शाम को सुपर कॉरिडोर पर गांधी नगर मेट्रो स्टेशन के सामने पानी भर गया। जल निकासी नहीं होने से सड़क के दोनों ओर दो से ढाई फीट तक पानी भरा रहा। यह स्थिति लगभग दो किलोमीटर के हिस्से में रही। इससे कार, दो पहिया और ऑटो चालक काफी परेशान हुए। दो दर्जन से अधिक दो पहिया वाहन इंजन में पानी जाने से बंद भी हुए। लोगों ने जल जमाव व परेशानी के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।

राहगीर मनोज मालाकार ने बताया कि गांधी नगर मेट्रो स्टेशन और डिपो के सामने हालात भयावह थे। दोनों तरफ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। गांधी नगर के 6 नंबर मेट्रो स्टेशन के नीचे सुपर कॉरिडोर वाले हिस्से में पानी अधिक था। इससे दो पहिया वाहन बंद हो गए तो कुछ दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट भी बह गए। जिनके वाहन बंद हुए, वे मुश्किल से उन्हें निकाल पाए।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं पर लटकी तलवार, दलबदल की राजनीति पर हाईकोर्ट सख्त
इंदौर
MP high Court Indore

लगी वाहनों की लंबी कतार

सुपर कॉरिडोर के दोनों तरफ पानी भरने से लोग एक से दो घंटे तक परेशान होते रहे। टीसीएस से लेकर गांधी नगर मेट्रो स्टेशन तक यही स्थिति रही। कार व दो पहिया वाहनों के निकलने व डिवाइडर से पानी टकराकर आने से लहरों जैसा दृश्य बन गया था। जल जमाव के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी रही।

व्यवस्था ठीक करने उतरा मेट्रो का अमला

सुपर कॉरिडोर पर भरे पानी से वाहन चालकों की परेशानी के वीडियो वायरल हुए तो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी सक्रिय हुए। सुपर कॉरिडोर आइडीए के अधीन है, लेकिन परेशानी हुई तो मेट्रो के अफसरों ने अपनी टीम को तैनात किया। अफसरों के मुताबिक, गांधी नगर की ओर से सारा पानी सुपर कॉरिडोर पर आता है। यहां दो छोटे कलवर्ट (नाले) हैं, जिनके जरिए बारिश का पानी एक ओर से दूसरी ओर निकल जाता है। इस बार बारिश के पहले यहां सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेट्रो टीम ने बहाव वाले स्थान को साफ कर निकासी की व्यवस्था की।

कई जगह अंधेरा, घंटो बिजली गुल

शाम को पश्चिमी इंदौर में घंटों बिजली बंद रही। लोग बिजली जोन पर फोन लगाते रहे, लेकिन राहत नहीं मिली। छत्रीबाग रामद्वारा के पास सवा सात बजे पेड़ गिरने से बिजली बंद की गई। धार रोड, सुपर कॉरिडोर, जवाहर मार्ग, एमजी रोड पर ज्यादा दिक्कत हुई।

आज इन जिलों के लोग रहें सावधान

मध्यप्रदेश में बारिश के एक साथ दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 29 अगस्त को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 दिन तक मध्यप्रदेशमें मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा।

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है, इनमें धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट समेत 13 जिले शामिल हैं। इन जिलों में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना है।]

ये भी पढ़ें

मानसून-चक्रवात का असर, दो दिन तक भारी बारिश के आसार, एमपी में जमकर बरसेगा पानी
इंदौर
mp weather Very heavy rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 09:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एक घंटे की बारिश में डूबा इंदौर, अब 26 जिलों में 72 घंटे भारी-कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.