21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर पुलिस ने दिखाई संवेदनशीलता, दो छात्राओं को समय पर परीक्षा सेंटर पहुंचाया, बचा साल

NEET UG Exam 2026 Center: एक छात्रा परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में लेट हो रही थी जिसे ADCP ने अपनी गाड़ी से परीक्षा सेंटर पहुंचाया तो वहीं एक छात्रा गलत सेंटर पर पहुंच गई थी जिसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी से सही सेंटर पर पहुंचाया गया।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Jun 21, 2026

indore

NEET UG Exam indore police help students reach exam center on time, पुलिस ने दो छात्राओ को वक्त पर परीक्षा सेंटर पहुंचाया (source-patrika)

Indore Police Help NEET UG Exam Students: मध्यप्रदेश के इंदौर में रविवार को आयोजित NEET UG परीक्षा के दौरान इंदौर पुलिस की संवेदनशीलता ने सभी का दिल जीत लिया। परीक्षा के दौरान दो वाकये ऐसे सामने आए जिसमें पुलिस ने परीक्षा देने आई छात्राओं की मदद की जिससे वे छात्राएं परीक्षा में शामिल हो पाईं। दोनों ही छात्राओं ने इंदौर पुलिस की मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं इंदौर पुलिस की संवेदनशीलता के दोनों मामले।

देखें वीडियो-

गलत सेंटर पर पहुंची छात्रा तो पुलिस ने की मदद

NEET UG परीक्षा के लिए दूसरे शहर से आई एक छात्रा गलती से गलत सेंटर पर पहुंच गई थी। जब उसे पता चला कि वो गलत सेंटर पर आ गई है और उसका सेंटर कहीं और है तो वो परेशान होकर सेंटर के बाहर घूम रही थी। परीक्षा का वक्त नजदीक आ रहा था, इसी दौरान सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उससे बात की तो पता चला कि वो गलत सेंटर पर आ गई है। इसके बाद तुरंत पुलिसकर्मियों ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और वक्त से पहले सही सेंटर पर पहुंचाया। सेंटर पर पहुंचने पर छात्रा और उसके परिजनों ने पुलिसकर्मियों का दिल से धन्यवाद दिया।

देखें वीडियो-

ADCP ने छात्रा को बस स्टैंड से पहुंचाया परीक्षा सेंटर

इसी तरह एक अन्य छात्रा सरवटे बस स्टैंड पर अपने पिता के साथ खड़ी थी। परीक्षा शुरू होने में काफी कम वक्त बचा था और पिता-बेटी परीक्षा सेंटर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की नजर छात्रा पर पड़ी तो उन्होंने छात्रा व उसके पिता से बातचीत की। छात्रा ने बताया कि उसका परीक्षा सेंटर कृषि कॉलेज में है लेकिन ट्रैफिक और समय की कमी के कारण वो लेट हो रही है। समस्या सुनकर एडिशनल डीसीपी ने तुरंत पिता-बेटी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाया और वक्त पर परीक्षा केन्द्र पहुंचाया।

पुलिस के कदम की हो रही है सराहना

परीक्षार्थियों को वक्त पर परीक्षा सेंटर पहुंचाकर इंदौर पुलिस ने जो संवेदनशीलता दिखाई है उसने दोनों छात्राओं का एक साल खराब होने से बचा लिया। परीक्षा के दौरान वैसे तो पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है लेकिन इन दोनों मामलों से ये पता चलता है कि इंदौर पुलिस हमेशा आम नागरिकों की मदद के लिए भी तत्पर रहती है। इंदौर पुलिस की इस संवेदनशीलता और तत्परता की अब हर तरफ सराहना हो रही है।

नोटिस मिलने पर जीतू पटवारी का जवाब- ‘मेरा वेयरहाउस खाली कर दो’, एमपी में सियासी लड़ाई कारोबार पर आई

ये भी पढ़ें
Jitu Patwari and Sanjay Nagayach

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jun 2026 07:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर पुलिस ने दिखाई संवेदनशीलता, दो छात्राओं को समय पर परीक्षा सेंटर पहुंचाया, बचा साल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

101 करोड़ में तैयार हुआ एमपी का पहला एयर कंडीशनर बस स्टैंड, डेढ़ साल से खा रहा धूल

MP First Air Conditioned Bus Stand
इंदौर

NEET छात्रा आत्महत्या का मामला, अवंतिका के मोबाइल की होगी फॉरेंसिक जांच

NEET Student Suicide Case
इंदौर

महू-मंडलेश्वर मार्ग पर मौत का मंजर: पेड़ में जा घुसीतेज रफ्तार कार, 2 की मौत एक गंभीर

Mhow-Mandleshwar Road Accident
इंदौर

Newly Married Woman: 'मैं आप सबके लायक नहीं हूं...' इंदौर में बहन ने चाकू दिखाकर छोटे भाई को घर से बाहर निकाला और दे दी जान

anita thakur suicide case
इंदौर

एक ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी इंदौर-उज्जैन मेट्रो, तकनीक ही बन रही बाधा, जाने नया प्लान

Indore-Ujjain Metro
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.