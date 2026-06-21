इंदौर पुलिस ने दिखाई संवेदनशीलता, दो छात्राओं को समय पर परीक्षा सेंटर पहुंचाया, बचा साल

NEET UG परीक्षा के लिए दूसरे शहर से आई एक छात्रा गलती से गलत सेंटर पर पहुंच गई थी। जब उसे पता चला कि वो गलत सेंटर पर आ गई है और उसका सेंटर कहीं और है तो वो परेशान होकर सेंटर के बाहर घूम रही थी। परीक्षा का वक्त नजदीक आ रहा था, इसी दौरान सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उससे बात की तो पता चला कि वो गलत सेंटर पर आ गई है। इसके बाद तुरंत पुलिसकर्मियों ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और वक्त से पहले सही सेंटर पर पहुंचाया। सेंटर पर पहुंचने पर छात्रा और उसके परिजनों ने पुलिसकर्मियों का दिल से धन्यवाद दिया।