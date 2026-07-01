‘बेंगलुरु’ और ‘पुणे’ के लिए मिलेंगी 4-4 फलाइट्स, इंदौर एयरपोर्ट पर नया फ्लाइट शेड्यूल लागू

हालांकि प्रदेश के कुछ शहरों, खासकर भोपाल और ग्वालियर के लिए इंडिगो की उड़ानों में कमी की गई है, लेकिन इंदौर की कुल कनेक्टिविटी पहले की तरह मजबूत बनी हुई है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार सबसे अधिक उड़ानें दिल्ली के लिए रहेंगी। प्रतिदिन 10 विमान दिल्ली से इंदौर आएंगे और 10 ही यहां से रवाना होंगे। इसके बाद मुंबई के लिए सात उड़ानों का संचालन होगा। बेंगलुरु और पुणे के लिए चार-चार, अहमदाबाद के लिए तीन, जबकि हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, नागपुर और गोवा के लिए दो-दो उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा लखनऊ, कोलकाता, जबलपुर, प्रयागराज, रायपुर, चंडीगढ़ और अन्य शहरों के लिए भी सीधी हवाई सेवा जारी रहेगी।