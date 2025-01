खुशखबरी, इंदौर से बैंकॉक जाना आसान, शुरू होंगी दो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तीन देशों से कनेक्टिंग की तैयारी

शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी फ्लाइट जानकारी के मुताबिक बैंकॉक के लिए शुरू की जाने वाली नई फ्लाइट शुरुआत में सप्ताह में तीन दिन उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट सूत्रों की मानें तो इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों ही एयरलाइंस इंदौर-बैंकॉक फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में हैं।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से सांसद शंकर लालवानी ने की थी मांग बता दें कि दिसंबर में इंदौर आए केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के सामने सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर-बैंकॉक और इंदौर-सिंगापुर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की मांग की थी। सांसद की मांग पर मंत्री ने उस समय मौखिक सहमति भी दी थी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस बीते कुछ दिनों से इसकी तैयारियां कर रही है। सब कुछ सही रहा तो मार्च अंत से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इंदौर से नई उड़ान शुरू हो जाएगी। इंदौर से अभी एकमात्र इंटरनेशनल फ्लाइट शारजाह के लिए है, जो फिलहाल सप्ताह में चार दिन उड़ान भरती है।

US और कनाडा जाने वालों को भी राहत बैंकॉक की ये फ्लाइट सीधे इंदौर से शुरू होगी तो इसका लाभ, कनाडा और US जाने वाले पैसेंजर को भी मिलेगा। वे आसानी से US और कनाडा भी पहुंच सकेंगे। दरअसल इंदौर से बैंकॉक जाने वाली एयरलाइंस की फ्लाइट को कनाडा और US से भी कनेक्ट किया जाना तय है।

सिंगापुर के लिए भी सीधी फ्लाइट मिल सकेगी खुशखबरी ये भी है कि बैंकॉक की फ्लाइट के साथ ही इंदौर एयरपोर्ट से जल्द ही सिंगापुर के लिए भी सीधी फ्लाइट मिल सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी शुरुआत की भी पूरी कोशिश कर रही है। एयरलाइंस ने इंदौर से बैंकॉक फ्लाइट के लिए सर्वे कर लिया है। सर्वे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 की शुरुआत में ही इस फ्लाइट को मंजूरी दे दी जाएगी।