NEW GST स्लैब आज से लागू, हर महीने 3000 की बचत, एक्सपर्ट्स से जानें कैसे?

NEW GST Impact: जीएसटी की दरों में आज से यानी 22 सितंबर से बदलाव लागू हो रहा है, जिससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी। एक औसत मिडिल म्लास परिवार, जिसमें पति-पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग मातापिता रहते हैं, उनका अनुमानित मासिक बजट करीब 30 से 40 हजार रुपए होता है। इस बजट में सभी दैनिक जरूरतों के खर्च शामिल हैं। नए जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद इस परिवार को हर महीने औसतन तीन हजार रुपए की अतिरिम्त राहत मिलने का अनुमान है।