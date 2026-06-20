‘मैं आप सबके लायक नहीं हूं…’ इंदौर में बहन ने चाकू दिखाकर छोटे भाई को घर से बाहर निकाला और दे दी जान

पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अनिता फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसे नीचे उतारा, तब तक परिवार के लोग भी घर पहुंच गए। अनिता के पति सूरज ने बताया कि अनिता की सांसें चल रही थीं, रास्ते में उसकी सांसें थम गईं और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति सूरज ने बताया कि अनिता गांव के एक युवक से बातचीत करती थी। दोनों के बीच मोबाइल की चैट सामने आई थी, इसके बाद अनिता को समझाया था और उसका भाई व पिता भी इंदौर आए थे और दो दिन रुककर उसे समझाया था। उन्होंने ये भी बताया कि करीब एक साल पहले भी अनीता ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।