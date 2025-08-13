अब हफ्ते में 3 दिन दौड़ेगी हेरिटेज ट्रेन, 15 अगस्त से शुक्रवार को भी लें सफर का आनंद..

heritage train: मध्यप्रदेश के एकमात्र हेरिटेज ट्रैक पर पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन अब सैलानियों के लिए और ज्यादा दिनों तक उपलब्ध होगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त से ट्रेन का संचालन हफ्ते में दो दिन की बजाय शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी तीन दिन होगा। रेलवे ने इस निर्णय के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। बीते महीने से शुरू हुई इस सीजन की हेरिटेज ट्रेन को लेकर सैलानियों में जबरदस्त उत्साह है। घोषणा के कुछ ही घंटों में अगस्त माह के शनिवार और रविवार के सभी टिकट बुक हो गए थे। अभी तक यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन शनिवार-रविवार को ही चल रही थी।