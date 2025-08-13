अब हफ्ते में 3 दिन दौड़ेगी हेरिटेज ट्रेन, 15 अगस्त से शुक्रवार को भी लें सफर का आनंद..

heritage train: मध्यप्रदेश के एकमात्र हेरिटेज ट्रैक पर पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन अब सैलानियों के लिए और ज्यादा दिनों तक उपलब्ध होगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त से ट्रेन का संचालन हफ्ते में दो दिन की बजाय शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी तीन दिन होगा। रेलवे ने इस निर्णय के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। बीते महीने से शुरू हुई इस सीजन की हेरिटेज ट्रेन को लेकर सैलानियों में जबरदस्त उत्साह है। घोषणा के कुछ ही घंटों में अगस्त माह के शनिवार और रविवार के सभी टिकट बुक हो गए थे। अभी तक यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन शनिवार-रविवार को ही चल रही थी।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन अपने रोमांचक और खूबसूरत वादियों के सफर के लिए मशहूर है। टिकट न मिलने के कारण कई सैलानी ऑफलाइन टिकट की उम्मीद में सुबह से पातालपानी पहुंचते थे, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ता था लेकिन अब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है और वो अब शुक्रवार को भी ट्रेन चलने से इस शानदार सफर का आनंद ले पाएंगे।
रेलवे अफसरों के अनुसार शनिवार और रविवार के लिए सितंबर माह तक की एडवांस बुकिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में शुक्रवार का संचालन सैलानियों के लिए राहत लेकर आया है। इससे सैलानियों के पास अब शुक्रवार की बुकिंग में सफर करने का मौका रहेगा। 15 अगस्त को नए बदलाव के साथ ट्रेन वादियों का सफर कराएगी।