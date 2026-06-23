‘तुरंत दें पजेशन…’ अफसरों पर भड़के महापौर, इंदौर में PM आवास योजना के ‘7100 फ्लैटों’ की लेटलतीफी

PM Awas Yojana indore:एमपी के इंदौर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले चरण में बन रहे फ्लैट और दूसरे चरण में बनने वाले 7100 फ्लैटों के कार्यों की लेटलतीफी पर महापौर ने नाराजगी जताई है। साथ ही योजना का काम देखने वाले अफसरों को हिदायत दी है कि समय रहते सतपुड़ा परिसर में अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करें और शीघ्र ही हितग्राहियों को फ्लैट का पजेशन दें। सड़क निर्माण में बाधक मकानों में रहने वाले परिवारों की शिफ्टिंग के लिए फ्लैट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कल निगम मुख्यालय स्थित महापौर सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जनकार्य विभाग के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की।