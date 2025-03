इंदौर में 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी, इन लोकेशन पर 100 फीसदी तक बढ़ेंगे दाम

Property will be expensive in Indore Collector New Guideline:

इंदौर•Mar 15, 2025 / 03:23 pm• Sanjana Kumar

Property Will be Expensive in Indore

Property will be expensive in Indore Collector New Guideline: अगर आप भी इंदौर (Indore City) में प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं, 1 अप्रैल को शहरभर की कई लोकेशन्स पर प्रॉपर्टी की कीमतें सिर चढ़कर बोलेंगी। दरअसल यहां एक अप्रैल से कलेक्टर की नई गाइडलाइन जारी होगी। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन की समिति की बैठक में बढ़ी हुई प्रॉपर्टी रेट का निर्धारण कर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। जो एक अप्रैल से लागू होगी।

Hindi News / Indore / इंदौर में 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी, इन लोकेशन पर 100 फीसदी तक बढ़ेंगे दाम