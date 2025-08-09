सोनम रघुवंशी से राखी बंधवाने नहीं जा सका गोविंद, सदमे में दादी का निधन

बता दें कि बीते दिनों राज और सोनम रघुवंशी के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दी थी। इससे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी शिलाम जेम्स और दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। शादी के महज नौ दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलॉन्ग रवाना हुए। 23 मई को दोनों लापता हो गए और फिर 2 जून को राजा का शव वीसॉडॉन्ग फॉल्स से बरामद हुआ। गले पर गहरे चोट के निशान मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मौत सामान्य नहीं थी।