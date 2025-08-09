सोनम रघुवंशी से राखी बंधवाने नहीं जा सका गोविंद, सदमे में दादी का निधन

sonam raghuwanshi: मध्यप्रदेश के इंदौर के रहने वाले कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलॉन्ग में हनीमून पर हुई सनसनीखेज हत्या के आरोप में जेल में बंद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की दादी गंगोटी बाई की मौत हो गई है। सोनम की करतूत उजागर होने के बाद से दादी सदमे में थी और शुक्रवार को रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले उनका निधन हो गया। बता दें कि इससे पहले सोनम के प्रेमी राज की दादी भी अपने पोते की करतूत जानने के बाद सदमे में 18 जून को चल बसी थीं।
बताया गया है कि राखी पर भाई गोविंद जेल में बंद बहन सोनम से राखी बंधवाने के लिए शिलॉन्ग जाने वाला था लेकिन राखी से एक दिन पहले दादी गंगोटी बाई का निधन होने से वो बहन से राखी बंधवाने के लिए नहीं जा पाया। हालांकि खबरें ये भी हैं कि गोविंद इस साल सोनम से राखी बंधवाने के लिए नहीं जाने वाला था। बता दें कि गोविंद बीते दिनों शिलॉन्ग गया था जिसके बारे में राजा रघुवंशी के भाई को उनके वकीलों ने बताया था।
बता दें कि बीते दिनों राज और सोनम रघुवंशी के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दी थी। इससे पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी शिलाम जेम्स और दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। शादी के महज नौ दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलॉन्ग रवाना हुए। 23 मई को दोनों लापता हो गए और फिर 2 जून को राजा का शव वीसॉडॉन्ग फॉल्स से बरामद हुआ। गले पर गहरे चोट के निशान मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मौत सामान्य नहीं थी।