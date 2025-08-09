एमपी के इस जिले में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रूपये से खोलेगा बड़ी फैक्ट्री..

बताया गया है कि लगातार चली बैठकों के बाद उज्जैन में सीमेंट फैक्ट्री खुलने का रास्ता साफ हो गया है। अडानी ग्रुप पहले फेस में 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। बाद में इसको और बढ़ाया जा सकता है। अडानी ग्रुप के द्वारा उज्जैन में सीमेंट फैक्ट्री खोले जाने से उज्जैन जिले में रोजगार के अवसर तो बढ़ेगें ही साथ ही अन्य बड़ी कंपनियां भी मध्यप्रदेश व उज्जैन में निवेश के लिए आगे आ सकती हैं।