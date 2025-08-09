एमपी के इस जिले में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रूपये से खोलेगा बड़ी फैक्ट्री..

mp news: देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुपों में से एक अडानी ग्रुप मध्यप्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है। इस फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पहले चरण में अडानी ग्रुप करीब 3500 करोड़ रूपये के निवेश करेगा। बउज्जैन में हुई रीजनल इंड्रस्ट्रीज कॉन्क्लेव में सीएम डॉ. मोहन यादव से हुई चर्चा में अडानी ग्रुप ने निवेश की इच्छा जताई थी।
अडानी ग्रुप मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रुप इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि उज्जैन-देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी में अडानी समूह एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहा है।
बताया गया है कि लगातार चली बैठकों के बाद उज्जैन में सीमेंट फैक्ट्री खुलने का रास्ता साफ हो गया है। अडानी ग्रुप पहले फेस में 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। बाद में इसको और बढ़ाया जा सकता है। अडानी ग्रुप के द्वारा उज्जैन में सीमेंट फैक्ट्री खोले जाने से उज्जैन जिले में रोजगार के अवसर तो बढ़ेगें ही साथ ही अन्य बड़ी कंपनियां भी मध्यप्रदेश व उज्जैन में निवेश के लिए आगे आ सकती हैं।