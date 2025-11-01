एमपी के कांग्रेस नेता को हार्ट अटैक, गहन नजर रख रहे डॉक्टर्स, अस्पताल में लगी समर्थकों की भीड़

State Congress Secretary Pintu Joshi suffers heart attack
Pintu Joshi- एमपी के एक कांग्रेस नेता को कार्डियक अटैक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव इंदौर के पिंटू जोशी की रात को अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। फिलहाल पिंटू जोशी डॉक्टर्स की गहन निगरानी में हैं। उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को हार्ट अटैक आने की खबर मिलते ही अस्पताल में उनके समर्थकों की भीड़ लग गई। सूत्रों के अनुसार उनकी एक नली पूरी तरह ब्लॉक मिली है और इसमें अब स्टेंट डाला जाएगा।
कांग्रेस नेता पिंटू जोशी के परिजनों के मुताबिक उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की कभी कोई शिकायत नहीं रही। उनको रात में सीने में तेज दर्द उठा। वे बीजेपी नेता का जन्मदिन मनाकर तुंरत घर लौटे जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां पता चला कि पिंटू जोशी को दिल का दौरा पड़ा है।
अस्पताल में इलाज के दौरान ही उन्हें दूसरा अटैक भी आ गया। बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए उनकी दिल की धड़कनें भी रुक गईं थीं, लेकिन डॉक्टरों ने लगातार सीपीआर देकर उन्हें बचा लिया। परिजनों ने बताया कि उनकी एंजियोग्राफी की गई है। एक नली पूरी तरह ब्लॉक है जिसमें शाम तक स्टेंट डालने की बात कही जा रही है।
कांग्रेस नेता पिंटू जोशी इंदौर के विधानसभा क्रमांक तीन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वे इंदौर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिंटू जोशी के पिता महेश जोशी प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें अटैक आने की खबर लगते ही चचेरे भाई और पूर्व विधायक अश्विन जोशी भी अस्पताल पहुंच गए।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट कर पिंटू जोशी के स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
मेरे साथी, प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री पिंटू जोशी जी को हृदयघात हुआ है। वे फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में हैं। मेरी सभी डॉक्टरों से चर्चा हुई है उनकी स्थिति अब स्थिर है। मैं बाबा महाकाल से पिंटू जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
