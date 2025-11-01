एमपी के कांग्रेस नेता को हार्ट अटैक, गहन नजर रख रहे डॉक्टर्स, अस्पताल में लगी समर्थकों की भीड़

Pintu Joshi- एमपी के एक कांग्रेस नेता को कार्डियक अटैक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव इंदौर के पिंटू जोशी की रात को अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। फिलहाल पिंटू जोशी डॉक्टर्स की गहन निगरानी में हैं। उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। कांग्रेस नेता पिंटू जोशी को हार्ट अटैक आने की खबर मिलते ही अस्पताल में उनके समर्थकों की भीड़ लग गई। सूत्रों के अनुसार उनकी एक नली पूरी तरह ब्लॉक मिली है और इसमें अब स्टेंट डाला जाएगा।