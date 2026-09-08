‘कितने बेटे हैं तुम्हारे…’, इंदौर में दरगाह का बाबा बन किया फोन, ठगे 31 हजार रुपए, आप रहें सावधान

ठग ने महिला को विश्वास में लेते हुए कहा कि यदि वह अपने बेटे को बचाना चाहती है तो वह दरगाह में उसके लिए विशेष इंतजाम करेगा। इसके बदले खाते में पैसे जमा करने होंगे और इंतजाम पूरा होने के बाद रकम वापस कर दी जाएगी। उसने महिला को क्यूआर कोड भेजा और कहा कि छोटे बेटे की उम्र जितनी है, उसका दस गुना भुगतान करना होगा। महिला उसकी बातों में आ गई और बताए गए क्यूआर कोड पर अलग-अलग किस्तों में 31 हजार रुपए से अधिक जमा कर दिए। ठग डराता रहा कि और पैसे नहीं दिए तो उसके बेटे को सांप काट लेगा, उसकी जान चली जाएगी। महिला ने पैसे खत्म होने की बात कही, लेकिन आरोपी रकम मांगता रहा। शंका पर महिला ने उपैसे वापस करने को कहा तो उसने फोन काट दिया।