दर्दनाक हादसा..खेलते-खेलते सड़क पर आया मासूम, लोडिंग वाहन ने कुचला

सांवेर के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले प्रहलाद वर्मा की बेटी सोनू इंदौर से मायके सांवेर आई थी। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वह परिचित के घर चाय पीने रुकी हुई थी। इसी दौरान उसका बेटा सिद्धांत पास की किराना दुकान पर जाने के लिए सड़क पर उतर गया। सड़क किनारे खड़ा लोडिंग वाहन (एमपी-41 एलए 2104) चालक महेंद्र वर्मा स्टार्ट कर आगे बढ़ाने ही वाला था। तभी मासूम सीधे पहिए की लाइन में आ गया और वाहन के आगे-पीछे के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।