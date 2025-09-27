दर्दनाक हादसा..खेलते-खेलते सड़क पर आया मासूम, लोडिंग वाहन ने कुचला

Tragic accident: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां खेलते खेलते मां का दुलारा बेटा सड़क पर क्या निकला, चंद सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। नगर के तेजाजी चौक पर शनिवार दोपहर हुआ यह हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मासूम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
सांवेर के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले प्रहलाद वर्मा की बेटी सोनू इंदौर से मायके सांवेर आई थी। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वह परिचित के घर चाय पीने रुकी हुई थी। इसी दौरान उसका बेटा सिद्धांत पास की किराना दुकान पर जाने के लिए सड़क पर उतर गया। सड़क किनारे खड़ा लोडिंग वाहन (एमपी-41 एलए 2104) चालक महेंद्र वर्मा स्टार्ट कर आगे बढ़ाने ही वाला था। तभी मासूम सीधे पहिए की लाइन में आ गया और वाहन के आगे-पीछे के दोनों पहिए उसके ऊपर से गुजर गए। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बच्चे की चीख तक न निकल पाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। सिद्धांत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है। शव को अंतिम संस्कार के लिए इंदौर ले जाया गया। सांवेर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।