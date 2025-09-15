Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में लोगों को कुचलता चला गया बेकाबू ट्रक: 2 की मौत, कई राहगीर घायल

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। वह राहगीरों को रौंदता चला गया।

इंदौर

deepak deewan

Sep 15, 2025

Uncontrolled truck went on crushing people in Indore in MP
Uncontrolled truck went on crushing people in Indore in MP

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। वह राहगीरों को रौंदता चला गया। सोमवार शाम को एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में यह भयानक हादसा हुआ। ट्रक सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारता, कुचलता दौड़ता रहा। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने 7 से 8 लोगों की मौत का दावा किया है। हादसे में ट्रक में भी आग लग गई।

मल्हारगंज थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हुआ। ट्रक में आग लग गई जिसे बुझाने दमकलें पहुंची। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गईं।

एसीपी अमित सिंह के अनुसार हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हैं। इधर प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट
भोपाल
2050 crore project will make farmers of 18 districts of MP rich

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 09:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में लोगों को कुचलता चला गया बेकाबू ट्रक: 2 की मौत, कई राहगीर घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.