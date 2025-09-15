एमपी में लोगों को कुचलता चला गया बेकाबू ट्रक: 2 की मौत, कई राहगीर घायल

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। वह राहगीरों को रौंदता चला गया। सोमवार शाम को एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में यह भयानक हादसा हुआ। ट्रक सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारता, कुचलता दौड़ता रहा। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने 7 से 8 लोगों की मौत का दावा किया है। हादसे में ट्रक में भी आग लग गई।