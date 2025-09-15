एमपी में लोगों को कुचलता चला गया बेकाबू ट्रक: 2 की मौत, कई राहगीर घायल

Indore- मध्यप्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया। वह राहगीरों को रौंदता चला गया। सोमवार शाम को एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में यह भयानक हादसा हुआ। ट्रक सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारता, कुचलता दौड़ता रहा। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने 7 से 8 लोगों की मौत का दावा किया है। हादसे में ट्रक में भी आग लग गई।
मल्हारगंज थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने से हादसा हुआ। ट्रक में आग लग गई जिसे बुझाने दमकलें पहुंची। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गईं।
एसीपी अमित सिंह के अनुसार हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हैं। इधर प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।