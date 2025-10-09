Patrika LogoSwitch to English

दीपावली पर ट्रेनों में ‘Waiting ticket’ मिलना बंद, टूट गए सारे रेकॉर्ड

MP News: 17-18 अक्टूबर को मुंबई, पुणे, दिल्ली से इंदौर आने के लिए ट्रेन के टिकट नहीं हैं। 17 अक्टूबर को मुंबई से इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस और पुणे-इंदौर दौंड एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों की बुकिंग बंद है।

इंदौर

Astha Awasthi

Oct 09, 2025

MP News: दीपावली पर घर आने-जाने वालों की खासी फजीहत होने वाली है। इस बार ट्रेनों की बुकिंग ने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अधिकांश ट्रेनों में बुकिंग ओवरलोड होने से रेलवे ने कई ट्रेनों में वेटिंग की बुकिंग बंद कर दी है। इधर, बस और एयरलाइंस कंपनियों ने किराया तीन से पांच गुना तक बढ़ा दिया है।

18 को धनतेरस और 20 अक्टूबर को दीपावली है। ऐसे में 17-18 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे से इंदौर आने और 25 और 26 अक्टूबर को इंदौर से इन शहरों की ओर जाने वालों की भीड़ है। 17-18 अक्टूबर को इंदौर से ग्वालियर और रीवा जाने तो 25-26 तारीख को इन शहरों से इंदौर आने की भी यही स्थिति है।

दिल्ली-इंदौर में 17 को सेकंड एसी की बुकिंग नहीं

17-18 अक्टूबर को मुंबई, पुणे, दिल्ली से इंदौर आने के लिए ट्रेन के टिकट नहीं हैं। 17 अक्टूबर को मुंबई से इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस और पुणे-इंदौर दौंड एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों की बुकिंग बंद है। दिल्ली-इंदौर में 17 को सेकंड एसी की बुकिंग बंद है तो अन्य श्रेणियों में 100 तक वेटिंग है। 25 को इंदौर-मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है। इसी ट्रेन में 26 को स्लीपर में 120 वेटिंग है और सभी श्रेणी की बुकिंग बंद है।

इंदौर-पुणे दौंड एक्स. में 25 को स्लीपर में 144 वेटिंग और बाकी की बुकिंग बंद है। ट्रेन में 18 को भी यही स्थिति है। इंदौर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 को थर्ड, सेकंड व फर्स्ट एसी की बुकिंग नहीं हो रही है। डॉ आंबेडकर नगर-नई दिल्ली ट्रेन में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है। भिंड-रतलाम एक्स. में दोनों दिन की बुकिंग बंद है।

बस की तर्ज पर फ्लाइट

बस संचालकों की तरह एयरलाइंस कंपनियों ने भी किराया बढ़ा दिया है। लाइट से ज्यादा आना-जाना हैदराबाद, बेंगलूरु, पुणे, मुंबई रूट पर होता है। दीपावली के पहले और बाद में हैदराबाद आने-जाने में 8500 से 11 हजार तो बेंगलूरु का 10 से 15 हजार रुपए तक किराया वसूला जा रहा है। पुणे का किराया 9500 रुपए तक कर दिया गया है, जो सामान्य से दोगुना है।

बस संचालक उठा रहे फायदा

ट्रेनों में भारी वेटिंग होने से हर बार की तरह बस संचालक फायदा उठा रहे हैं। पुणे-इंदौर का नॉन एसी किराया 2600 से 4 हजार, एसी का किराया 4500 से 6500 तक वसूला जा रहा है। मुंबई-इंदौर का नॉन एसी का किराया 2800 से 4 हजार और एसी का 4500 से 6500 तक कर दिया गया है। दोनों रूट पर सामान्य दिनों में नॉन एसी का किराया 900 से 1200 और एसी का 1400 से 1700 रुपए तक होता है। फिलहाल बसों का जो किराया वसूला जा रहा है, वह सामान्य दिनों में दिल्ली की फ्लाइट का होता है।

खबर शेयर करें:

09 Oct 2025 01:39 pm

