दीपावली पर ट्रेनों में ‘Waiting ticket’ मिलना बंद, टूट गए सारे रेकॉर्ड

ट्रेनों में भारी वेटिंग होने से हर बार की तरह बस संचालक फायदा उठा रहे हैं। पुणे-इंदौर का नॉन एसी किराया 2600 से 4 हजार, एसी का किराया 4500 से 6500 तक वसूला जा रहा है। मुंबई-इंदौर का नॉन एसी का किराया 2800 से 4 हजार और एसी का 4500 से 6500 तक कर दिया गया है। दोनों रूट पर सामान्य दिनों में नॉन एसी का किराया 900 से 1200 और एसी का 1400 से 1700 रुपए तक होता है। फिलहाल बसों का जो किराया वसूला जा रहा है, वह सामान्य दिनों में दिल्ली की फ्लाइट का होता है।