दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट को क्रिकेट से बहुत प्यार है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बोल्ट 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। IPL 2021 को लेेकर उसैन बोल्ट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए ट्वीट करते हुए खास मैसेज दिया। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस तस्वीर में उसैन बोल्ट आरसीबी की जर्सी पहने नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्रिकेटर एबी डी विलियर्स और विराट कोहली ने उसैन के ट्वीट पर रिएक्ट भी किया।

उसैन बोल्ट ने ट्वीट में लिखा—

उसैन बोल्ट ने RCB की जर्सी में अपनी तस्वीर ट्वीटर पर पोस्ट की। इस ट्वीट में बोल्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और एबी डी विलियर्स को टैग किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि चैलेंजर्स बस आपको बता रहा हूं कि मैं अभी भी विश्व का सबसे तेज धावक हूं। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स टीम, विराट कोहली और एबी डी विलियर्स ने उसैन बोल्ट के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए कमेंट किए।

We know whom to call when we need a few extra runs! 👀 @usainbolt @pumacricket