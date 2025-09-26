Patrika LogoSwitch to English

इटारसी

MP में शुरू हुआ 2500 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत

MP News: इटारसी-आमला सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का काम तेजी से जारी। सुरंग, पुल और अंडरपास के साथ 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट यात्रियों को समय पर सफर का तोहफा देगा।

इटारसी

Akash Dewani

Sep 26, 2025

itarasi amla railway line project mp news
itarasi amla railway line project (Patrika.com)

Railway Line Project: भोपाल-इटारसी के बाद अब इटारसी-आमला (Itarsi-Amla Third Line) के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किमी क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस बनने के बाद अन्य काम हो रहे हैं। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से इटारसी-आमला सेक्शन में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ है।

तीसरी रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए बैतूल जिले के 3 तहसीलों के 40 गांवों में रहने वाले 290 किसानों की 16.036 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। तीसरी रेलवे लाइन का काम पूरा होने के बाद रेल यातायात ओर बेहतर होने की उम्मीद है। खास बात यह भी है कि इस रेल रूट पर घाट सेक्शन होने की वजह से भी यातायात में परेशानी आती है। (MP News)

चार स्थानों पर बनेगी सुरंग

जानकारी के मुताबिक तीसरी लाइन के लिए मरामझिरी-धाराखोह घाट सेक्शन में चार स्थानों पर कुल 1.40 किमी लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इटारसी से नागपुर के बीच 267 किलोमीटर की लंबाई में तीसरी लाइन बिछाई जाना है। जिसके बीच 27 रेलवे स्टेशन आएंगे। साथ ही 361 पुल-पुलियाओं का निर्माण भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत इटारसी-बैतूल रूट पर पीपलढ़ाना, मरामझिरी क्षेत्र में अंडरपास बनाए जा चुके हैं। (MP News)

इसलिए जरूरी तीसरी लाइन

रेलवे के पास नागपुर-इटारसी सेक्शन में केवल दो लाइन हैं। इनसे यात्री और और गुड्स ट्रेनों का संचालन किया जाता है। यात्री गाड़ियों को निकालने के लिए अक्सर गुड्स ट्रेनों को घंटों तक कहीं भी रोक दिया जाता हैं। इन्हीं समस्याओं के चलतेतीसरी लाइन बिछाई जा रही है, ताकि यात्री ट्रेनों के लिए गुड्स ट्रेनों को न रोकना पड़े और वे भी सही समय पर पहुंच सके। (MP News)

प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 2 हजार करोड़ रुपए

भोपाल से इटारसी तक तीसरी लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे द्वारा इटारसी से नागपुर के बीच तीसरी लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर 2525.73 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्तमान में जो रेलवे लाइन मौजूद है, उसके समानांतर ही तीसरी लाइन बिछाने का काम होगा। (MP News)

रीवा

Published on:

26 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / MP में शुरू हुआ 2500 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत

