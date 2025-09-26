MP में शुरू हुआ 2500 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत

Railway Line Project: भोपाल-इटारसी के बाद अब इटारसी-आमला (Itarsi-Amla Third Line) के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किमी क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस बनने के बाद अन्य काम हो रहे हैं। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से इटारसी-आमला सेक्शन में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ है।